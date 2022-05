«Nunca vi a Depp golpearla, pero vi las marcas»: Amiga de Amber Heard en juicio

Raquel Peniggton declaró en el juicio que Johnny Depp y Amber Heard libran por difamación; la testigo y amiga de la actriz aseguró que nunca vio al actor golpear a la actriz, pero que sí vio las marcas en el cuerpo de la estrella de Aquaman

RegeneraciónMx.– En el juicio que Jonnhy Depp y Amber Heard libran por difamación se exhibieron fotos de la actriz de Aquaman golpeada, en 2015, según el testimonio de una de sus amigas llamada Raquel Peniggton.

En una declaración grabada reproducida el miércoles para el jurado, Raquel Pennington dijo que nunca vio personalmente a Depp golpear a Heard, pero que vio las heridas y tomó fotos del rostro de Heard en diciembre de 2015 después de una pelea en la que Heard dice que Depp le dio un cabezazo y quizás le rompió la nariz.

Una foto muestra a la actriz con la nariz hinchada, un labio cortado y los ojos moderadamente amoratados. También tomó una foto de mechones de pelo que dijo que le habían arrancado a Heard.

Cabe recordar que el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolates (2005) interpuso una demanda en contra de su ex esposa por difamación después de que la actriz escribió un controversial artículo donde confesó que era víctima de violencia doméstica y, aunque no mencionó el nombre de su ex marido, se concluyó que se trataba de él debido a la descripción que hizo.