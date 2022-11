Opinión Inna Afinogenova en la UNAM

La periodista rusa Inna Afinogenova visitó la UNAM para hablar de la derecha en los países latinoamericanos.

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 27 de Noviembre de 2022.- La misión era entrevistarte para Regeneracón.mx Inna, le dije tras haber concluido, después de su conferencia magistral, una maratónica sesión de saludos, fotos, autógrafos, regalos e intercambio con casi la mayoría del público asistente al interior del Auditorio Alfonso Caso de la UNAM, la tarde del pasado jueves 24 de noviembre en Ciudad Universitaria.

Tras un vuelo de madrugada procedente de Madrid, donde actualmente radica. Inna Afinogenova, la periodista rusa cuyo trabajo es seguido con mucha atención y audiencia en nuestro país. Actualmente LA BASE programa del portal español Público tiene en México más de la mitad del porcentaje de su audiencia por YouTube, arribó a la ciudad a las 5 de la mañana para posteriormente dar una entrevista en los estudios de TV UNAM para una muy esperada emisión de Diálogos por la democracia conducido por John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) que fue quien orquestó y concretó el Coloquio Internacional Guerras mediáticas en América Latina, lo que hizo posible esta visita.

Inna Afigenova en constante atención a cada detalle de lo que en el Auditorio ocurría, muy amablemente me propuso platicar al día siguiente. Yo sinceramente llevaba un par de semanas dando vueltas a qué preguntar, a nueve meses cumplidos de la invasión Rusa en Ucrania, los temas de análisis y sus aristas abordados en LA BASE (Programa de datos, análisis, contrainformación y actualidad política presentado por Pablo Iglesias). La importancia y la relevancia de su opinión de maestría sardónica tras la censura de RT en muchos países o su salida del medio. ¿Hacer la reseña? Terminaría siendo más emotivo que crítico al tenerla en CU casi finalizando un año en que CLACSO tuvo también lugar por primera vez en el Campus y a unos metros de donde también se presentaran el mes de junio de este 2022, las conferencias de Rita Segato, Boaventura de Souza Santos, Álvaro García Linera por mencionar sólo algunos. Hay mucho trabajo en la construcción de un sueño en la máxima Casa de Estudios de nuestro país, donde académicos como el Dr. Ackerman han sido fundamentales. Gracias a eso vivimos acontecimientos inéditos.

Mis posibles preguntas para Inna Afinogenova fueron allanadas por ella misma y los asistentes conforme transcurrió: La derecha Mediática internacional: Conceptos, actores, objetivos. Presentó una cartografía de los medios principalmente en España, Italia y Latinoamérica vinculados con USA, develando en una la línea la falsa bandera de izquierda del canal español: La Octava, qué hay tras la línea editorial de medios como EL PAÍS, qué hubo tras el cese a las tundas en los medios contra el gobierno bolivariano de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro. Los conglomerados mediáticos y cómo articulan legalmente los golpes blandos, las guerras asimétricas contra gobiernos progresistas. Afinogenova habló de lo que sabe, no respondió ni por asomo algo que estuviera fuera de su conocimiento. Más allá de la imagen atractiva y profundamente lúcida de Inna que desde las plataformas virtuales hemos seguido, de viva voz frente a un auditorio universitario asistimos al encuentro con una periodista que ejerce la ética, que la toma por bandera y justo desde ahí espeta y pregunta con altura e ironía ¿Quién es Mario Vargas Llosa para decir qué voto es bueno o qué voto es malo? Pronunciarse críticamente como ciudadana rusa no sin antes solicitar la comprensión de la posición latinoamericana respecto a las decisiones de Vladimir Putin, de compartirnos; “soy atea” en el contexto de dicha jornada en una universidad pública y laica.

Fue un viaje relámpago a la Ciudad de México, seguramente estará ya en vuelo de regreso a Madrid. Inna Afinogenova lo que tuvo fue un encuentro histórico con la comunidad universitaria. No es eufemismo. Su principal declaración para las nuevas generaciones de periodistas fue: “No al pensamiento dicotómico”, no puede ser “estás conmigo o estás contra mí”. Soy periodista lanzó contundente Afinogenova, soy periodista no tengo partido.

Hubo dos sentidos goyas, encabezó la clausura del Coloquio la Dra. Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades de la UNAM. En este coloquio también participaron entre otros especialistas: Renata Turrent, Carlos Fazio, Rubén Luengas y Julio Hernández a lo largo de tres días en mesas, conversatorios y diálogos.

Inna Afinogenova: ¡Gracias por la visita, gracias por la bonhomía!

Gracias desde luego, al equipo del PUEDJS por hacerlo posible…

Inna en Twitter

LA BASE

CANAL PUEDJS UNAM