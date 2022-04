Opinión: Los Analfabetas￼

Por Ana María Vázquez

Para Francisco Martín Moreno

“Yo quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo”; “Quien vote por Morena, será también un traidor a la Patria”; “Los datos del INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena”

Estas son algunas de las fuertes palabras del “intelectual” Martín Moreno (ups, debe dolerle su segundo apellido), en fin, prosigo:

*Si ser analfabeta es estar contra el clasismo, YO SOY ANALFABETA

*Si es votar por sacar a los que por años se hincharon de robar, explotar, saquear al país, YO SOY ANALFABETA .

*Si es luchar por la justicia hacia los Pueblos Originarios, YO SOY ANALFABETA.

*Si es exigir a los legisladores un voto a favor del pueblo, YO SOY ANALFABETA

*Si es apoyar al mejor presidente que ha tenido la historia contemporánea, entonces YO SOY ANALFABETA.

Y créame, no nos insulta, se insulta a si mismo. Hay muchos tipos de analfabetismo, ¿a cuál pertenece usted?, ¿al de la clase que no es capaz de mirar al pobre como un igual?; ¿al que se queja de lo que le “arrebató el gobierno” porque dejaron de pagarse columnistas “a modo”? ¿A los de la extinta “clase dorada” que eran invitados a los desbocados convites en Palacio? ¿A los que aún usan la palabra “indio” y “naco” en tono despectivo? ¿Pertenece acaso a la legión que abogaba por la venta del sureste mexicano por inútil y llena de gente inútil?

Creo que a todas las anteriores, y eso, le guste o no, también es una forma de analfabetismo. No puede negar que en el país, la paridad se ha mantenido no obstante guerra y pandemia; que las obras se realizan Y SE ENTREGAN; qué hay gasolina a precios razonables; que no ha habido deuda; que la “cuesta de enero” dejó de existir.

Esos, a los que usted desprecia son los que han mantenido a los de su élite y apoyaron el YA BASTA; esos que apoyan a Obrador y que usted llama analfabetas, tienen más orgullo, dignidad y amor al país que lo que usted tiene de amor a sus posesiones, a su “style”, a su “royal class”.

Esos ANALFABETAS, decimos orgullosamente, estamos con México y por ello, estaremos el domingo presionando en la Cámara. Esos, los desarrapados, los analfabetas, la base económica, el auténtico pueblo.

Sigue a Ana María Vázquez en Twitter como @Anamariavazquez