“Personas haciendo cosas” se estrena en el Cenart dentro de la celebración de los 30 Años

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 31 de julio de 2024.- El Centro Nacional de las Artes (CENART), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, será sede del estreno de la obra Personas haciendo cosas, una reflexión casi filosófica sobre grandes temas, que se presentará del 3 al 18 de agosto, en el Foro de las Artes.

En esta puesta en escena Una persona y Otra persona se encuentran en un escenario de teatro, intentan comenzar y desarrollar lo que se percibe como el ensayo de una obra teatral, no lo logran o no se sabe. Se pelean y se reconcilian. Se vuelven cómplices de atentados, son amantes cariñosos y enemigos implacables. Son familia y no son nada, viven juntos y separados, hacen el amor y se odian. Se preguntan si podrán terminar esa obra, si tiene algún sentido.

Son personas haciendo cosas: desayunando, limpiando, construyendo, conspirando, hablando. Y se preguntan qué está haciendo el público ahí, qué se les tiene que decir… pero, sobre todo, se preguntan si podrán terminar esa misma obra, si eso podría salvarlos.

En un mundo donde puede ser cualquier hora, de cualquier día, de cualquier mes, estas personas entrarán a escenarios que les obligan a reflexionar, casi filosóficamente sobre esos grandes temas que quisieran pasar inadvertidos: el amor, la guerra, la familia o la política; del absurdo de darse cuenta del absurdo de estar haciendo siempre cosas, cosas de ella, cosas, de él; de no querer hacerlas, de no poder evitarlo.

En el marco de las celebraciones por los 30 años del CENART, llega esta obra con las actuaciones de Gabriela Aguirre y Jorge Aguilar, que se desarrolla en un espacio delimitado donde emergen y sucumben las grandes discusiones del mundo y el absurdo de mantener o no las relaciones humanas, sobre todo la que existe entre ella y él.

Con la dramaturgia de Misael Garrido y la música original de Yayo Villegas, Personas haciendo cosas es un sobre el espectáculo sinsentido donde se explora el lado enfermizo de los afectos: una pulsión de vida que busca la muerte o una pulsión de muerte que se disfruta viva.

Ricardo Rodríguez, director de la puesta en escena, señala que Personas haciendo cosas es un texto que arroja a Una persona y a Otra persona (nombres de los personajes de la obra) en un espacio indeterminado a realizar una serie de acciones acompañadas de distintas reflexiones que desembocan en una sola: ¿Qué estamos haciendo?

Personas haciendo cosas es una producción de Alternativas de Divulgación AC, Perspectivas y La Muta Teatro. Tendrá su temporada de estreno en el Foro de las Artes, del 3 al 18 de agosto, con funciones jueves y viernes, a las 20:00h; sábados, a las 19:00 h; y domingos, a las 18:00 h. Los boletos tienen un costo de $150 pesos, con promoción de “Jueves 30 pesos” y 2×1 comprando los miércoles a través de la página cenart.comprarboletos.com; y los viernes en taquilla.

Para más información consulta cenart.gob.mx.

