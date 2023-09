Pide tribunal electoral que Morena notifique trámite a queja de Ebrard

Aunque Ebrard presumió que se trata de una orden para responder su impugnación, el Tribunal Electoral dice que solo recibió el escrito del político quejoso

Regeneración, 28 de septiembre de 2023. Marcelo Ebrard presumió en redes sociales que el Tribunal Electoral ordenó a Morena que responda sus impugnaciones. Pero en realidad solo es un acuse de recibo.

Y es que, tal como lo aclara Emeequis “Marcelo Ebrard provocó una confusión mediática al asegurar que el Tribunal Electoral “ordenó” a Morena responder a su impugnación”.

Así, el portal relata que a través de sus redes sociales, anunció que había recibido un documento del Tribunal Electoral.

Asimismo, incluso lo mostró, subrayando en amarillo lo que a su juicio era la “orden” del Tribunal Electoral.

Seguidamente se indica que el asunto comenzó a ventilarse en medios, con las palabras textuales de Ebrard, sin embargo, “la situación dista de ser una “orden””.

No, licenciado; ud presentó su demanda, indebidamente, directamente ante el tribunal y no ante el partido; el tribunal está regresándole su demanda a Morena para que le den trámite de ley (fijarlo en estrados 72 h y después enviarlo al tribunal, con un informe circunstanciado). — Andrés Repper (@AndresRepper) September 28, 2023

Tribuna

Por otra parte, el portal señala que fuentes del Tribunal aclararon que no se trata de un proyecto de resolución sobre el recurso de impugnación que Marcelo Ebrard.

Esto, por la supuesta omisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, sino simplemente la notificación de que el Tribunal ha recibido el juicio ciudadano.

“Por lo tanto, Morena no está obligado a responder de inmediato a la impugnación”, aclara el portal.

Y es que en el documento que Ebrard presentó en sus redes se menciona que “se ordena turnar el expediente al suscrito magistrado presidente. Reyes Rodríguez Mondragón”.

Sin embargo lo que se acota es “no se habla de que se “ordene” a Morena responder ni da un plazo perentorio. La parte subrayada en amarillo corresponde a un “requerimiento””

Cita

“TERCERO. Requerimiento. Con copia del escrito de cuenta y anexos, se requiere a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, por conducto quien la represente, proceda a realizar el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y remita las constancias atinentes para la resolución de medio de impugnación”.

Así, lo que se aclara es que el documento es más cercano a una especie de acuse de recibo.

Por la tarde, el Tribunal emitió una tarjeta informativa en la que precisa que el juicio interpuesto por Ebrard “todavía en etapa de instrucción y pendiente de resolución”.

Aclaración del Tribunal.

Corrige

Por otra parte, se cita que el diputado Sergio Gutiérrez Luna corrigió el mensaje de Ebrard:

-“Eso es un acuerdo de trámite, se emite en TODOS los juicios electorales y sólo implica que la responsable publique la demanda por 72 horas”.

Y que “concluido este plazo remita el expediente al tribunal, para que después, en su caso, deseche o resuelva. No es una resolución de fondo”.

Cabe destacar que el 10 de septiembre pasado, Ebrard presentó un documento oficial de 41 páginas en el que formalmente solicitó la revisión del proceso interno de Morena que ganó Sheinbaum.

Claudia

Por otra parte, El Heraldo da cuenta del mensaje de Sheinbaum a Ebrard.

Esto, en su participación en Expansión Summit 2023, donde Claudia Sheinbaum aseguró que Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“En este caso es una decisión de él, no de nosotros, esa mano estará extendida siempre”, aseguró la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, aseguró que no habrá ningún conflicto y que no participará en el conflicto del ex canciller en el Movimiento de la Cuarta Transformación.

Mano

Y es que desde el pasado 7 de septiembre, cuando ganó la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum ha mostrado el interés por mantener la unidad.

“Esta nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de esta proyecto y a todo su equipo de trabajo, las puertas siempre van a estar abiertas”.

Así dijo Claudia Sheinbaum el pasado 8 de septiembre.