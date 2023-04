Profeco revela cuáles son las peores marcas de ropa

La Procuraduría Federal del consumidor advirtió sobre 44 marcas de ropa que son consideradas de mala calidad por pertenecer a la industria de la moda rápida.

Regeneración Mx, 4 abril 2023. La Profeco advirtió sobre los efectos contaminantes que tiene en el mundo el consumo de marcas de ropa de mala calidad, provenientes principalmente de la industria de la Moda rápida.

Esta industria diseña ropa que no está hecha para durar más allá de seis meses antes de romperse, deformarse o simplemente no tener una vida útil, es por ello que la dependencia del consumidor enlisto 44 marcas que no cuidan la calidad de sus prendar y priorizan la cantidad.

“En sus esfuerzos por reducir costos, los textiles no siempre son de la mejor calidad, ni mucho menos sustentables. Utilizan en su mayoría fibras sintéticas derivadas del petróleo como el poliéster, el nylon, el rayón o el acrílico. Siendo esos los mismos polímeros con los que se hacen los envases desechables y que la única diferencia es la forma que se les da al final, hilos o bloques sólidos”, aseguró la Profeco.

¿Cuáles son las marcas de ropa que señaló la Profeco?

Entre las marcas de ropa que resaltan se encuentran Zara, Bershka, C&A, Pull & Bear, Shasa, Victoria Secret y Shein, por ser de las de mayor consumo en México.

Sin embargo, también aparecieron en el listado las marcas Metersbonwe, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, New Look, New Yorker, Next, Oysho, Peacocks, PrettyLittleThing, Primark, Pull & Bear, Rainbow Shops, Renner, Riachuelo, River Island, Romwe, S Oliver, She In, Stradivarius, Topshop, United Colors of Benetton, Uniqlo, Uterqüe, Urban Outfitter y Zaful.

La Profeco recomienda priorizar el uso de marcas que se manejen bajo el concepto de Moda sustentable, ya que proveen de prendas con un mayor tiempo de vida útil.