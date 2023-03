¿Qué va a pasar con Billie Eilish y su concierto cancelado en CDMX?

Debido a las fuertes lluvias y rachas de viento que se registraron en horas previas a la presentación de Billie Eilish, en el Foro Sol, esta tuvo que ser cancelada y reprogramada.

Regeneración Mx, 30 marzo 2023. La actuación que tenía programada la artista estadounidense Billie Eilish, en el Foro Sol, como parte de la gira Happier Than Ever, The World Tour 2023, tuvo que ser cancelada a causa de las fuertes lluvias e intensas ráfagas de viento, que se registraron en la Ciudad de México.

Pese a que el anunció se dio una hora después de la hora prevista para su presentación, la cantante de 21 años salió a cantar un set de cinco canciones a capela para sus seguidores, que incluso soportaron el granizo que cayó con tal de verla.

OCESA, la empresa encargada de la organización del evento, publicó en sus redes sociales que el concierto de Billie Eilish sería reprogramado para este jueves 30 de marzo y que se haría un rembolso para aquellos que no pudieran asistir hoy.

De acuerdo con lo informado por la organizadora de eventos las puertas del Foro Sol se abrirán en punto de las 16:00 de la tarde y el concierto iniciará a las 19:00 horas.

Actualización sobre el concierto de Billie Eilish en la CDMX. pic.twitter.com/4mgOMh1oYT — Ocesa Total (@ocesa_total) March 30, 2023

¿Cómo solicitar el rembolso en caso de no poder asistir al concierto de Billie Eilish?

En caso de no poder asistir a la nueva fecha programada de Billie Eilish, el rembolso se podrá solicitar mediante la página de Ticket Master, pues solo bastará con iniciar sesión en la página web o aplicación de la plataforma y dar clic en la opción “mis boletos”.

Donde se encuentra el botón de “ayuda” en el que será atendida tu solicitud de reembolso o bien si compraste tu boleto para el concierto de Billie Eilish en taquilla o centros de Ticketmaster podrás acudir por tu reembolso una semana después de que se anuncie la nueva fecha al mismo sitio donde se realizó la compra.

Dado que muchos clientes mencionaron en redes sociales que sus boletos habían quedado ilegibles por la lluvia, Ocesa mencionó que en esta situación se contactaran a Ticketmaster a través de su cuenta de Twitter: @serviciotm donde se les brindarían instrucciones