Recursos para escuelas, directamente a sociedades de madres y padres

El presidente López Obrador aseguró que los recursos destinados a las escuelas de tiempo completo se entregarán de manera directa.

Regeneración, 7 de marzo de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció detalles sobre la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo.

El mandatario aseguró que con la eliminación del programa, los recursos se entregarán de manera directa a las sociedades de madres y padres de familia.

Después, el presidente explicó que los recursos de ese programa no llegaban a su destino, al igual que pasaba con el programa de estancias infantiles.

«Es un programa como otros que se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso. Es un poco lo que sucedía con las llamadas estancias infantiles», acusó.

Respecto a las estancias infantiles, López Obrador recordó irregularidades como que el número de niñas y niños no coincidía y existía negligencia.

Ante solicitudes, AMLO aclara que México no enviará armas a ningún país

LEER MÁS: Ante solicitudes, AMLO aclara que México no enviará armas a ningún país

Por eso, dijo, los 2 mil millones de pesos que se destinaban a ese programa fueron distribuidos a la Secretaría de Bienestar.

«Los programas para bebederos no se aplicó, no se hicieron, pero sí se robaron el dinero, las pantallas, enciclomedia, de eso no hay nada. Todo se quedaba arriba«, ejemplificó.