AMLO pide atender orígenes de la violencia y seguir moralizando al país

Ante los acontecimientos violentos ocurridos en el Estadio de Corregidora, el presidente López Obrador llamó a atender los orígenes de la violencia.

Regeneración, 7 de marzo de 2022. En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre lo acontecido en el Estadio de Corregidora, en Querétaro.

Primero, el mandatario opinó que es fundamental continuar moralizando al país y atender los orígenes de la violencia.

Después, el presidente insistió en que la solución es atender las causas que originan la desigualdad, atender a los jóvenes y evitar la desintegración familiar.

«Antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podría solucionar el problema de la violencia (…) Es un proceso de transición, donde lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen, no acaba de morir. Además, todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer, pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México», agregó.