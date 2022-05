Redes señalan a Sandra Cuevas de “autoritaria y clasista” por quitar rótulos de puestos

Sandra Cuevas generó polémica en redes sociales al ser calificado como una medida “autoritaria y clasista” ante los ciudadanos

Regeneración, 21 de mayo de 2022. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, defendió la noche de este viernes su política de quitar los tradicionales rotulados de los puestos de comida y pintarlos de blanco con azul.

Genera polémica en redes

Esto generó polémica en redes sociales al ser calificado como una medida “autoritaria y clasista” ante los ciudadanos.

Fue durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, que Sandra Cuevas señaló que es un tema de “poner orden y disciplina” en la demarcación, con el fin de “mejorar la imagen urbana”.

“Hay que ser congruentes, no estamos quitando el trabajo, pero sí es mi obligación dar una mejor imagen a los que viven en la alcaldía. Se trata de sencillamente de limpieza, se trata de orden”, dijo la alcaldesa.

Cuevas dijo que lo mismo se ha hecho en otras alcaldías y no se ha tenido la misma reacción en redes sociales, lo que le ha llamado mucho la atención.

“Hay otras alcaldías que tienen los puestos de la misma forma: blancos, con el logo de la alcaldía, con el logo de la Ciudad de México, y ahí no pasa nada. Pero todo lo que sucede en la alcaldía Cuauhtémoc se hace un caos”, refirió.

Además mencionó que tras la reunión que tuvo con líderes del comercio informal, “todos estuvieron de acuerdo”.

“Todos estuvieron de acuerdo, todos, absolutamente todos, estuvimos de acuerdo en la limpieza y orden que debe existir en la alcaldía Cuauhtémoc”.

Tras la polémica anunció que realizará mesas de diálogo al respecto con los comerciantes y vecinos.

Críticas

Sobre las críticas de que sin los rótulos los ciudadanos no sabrán qué vende cada puesto a una cierta distancia, afirmó que los que ya fueron pintados de blanco, se les agregará una franja en la que se pondrá el giro al que se dedican.

Remarcó que ha tratado de gobernar para todos: “Yo no gobierno para ningún partido político, no gobierno para la Jefa de Gobierno, no gobierno para agradarle a nadie, gobierno para dar resultados, para eso a mí me contrataron”.

Borrar la identidad cultural

Este viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo no estar de acuerdo con que la alcaldía Cuauhtémoc haya pintado de un solo color los puestos tradicionales de comida, pues “se borra la identidad cultural y popular de la ciudad”.

“Es absolutamente autoritario querer imponer un mensaje único de una alcaldía frente a lo que ha sido históricamente la cultura popular en nuestra ciudad. Entonces quitar la creatividad para imponer un eslogan de una alcaldía, pues me parece que no es correcto”, refirió la jefa de gobierno.

Ahora anuncia el “Corredor Turístico Verde”

En su presentación ante los legisladores, la alcaldesa anunció que tras haberse rechazado su proyecto del corredor Génova que contemplaba la instalación de pantallas led y techumbre entre la Glorieta de Insurgentes y el Paseo de la Reforma, este se sustituirá uno denominado “Corredor Turístico Verde” el cual será anunciado en próximas fechas.

“Va a ser totalmente amigable con el medio ambiente y va a ser para recibir a todas las familias, se va a hacer una inversión de 40 millones de pesos aunado a los apoyos que va a la iniciativa privada”, dijo Cuevas.