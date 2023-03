Redes tunden a Franco Escamilla por misógino; el comediante ya respondió

La polémica en torno a los comentarios hechos por el comediante Franco Escamilla continúa en redes, ahora el standupero se defendió de quienes lo atacan.

Regeneración Mx, 15 marzo 2023. El comediante, Franco Escamilla, se defendió de los ataques que ha recibido en redes sociales luego de que se viralizara un video donde afirma que los hombres solo quieren “comida, sexo y silencio”.

En su más reciente episodio de la “Mesa Reñoña”, el comediante agradeció a sus seguidores por salir en su defensa tras la ola de comentarios que pedían la cancelación del regiomontano por machista y misógino.

Asimismo, les pidió que ya no contestaran más comentarios, puesto que él era firme creyente de que “Odio genera odio”, además de caer en los juegos de personas que creaban cuentas con la única finalidad de conseguir interacciones y así poder vender espacios de publicidad.

“No entremos con cuentas que eso es lo que buscan, solo quieren seguidores, no les interesa el tema, la persona, no les interesa la mujer. De hecho, me hizo mucha gracia que hubo cuentas de mujeres reventándome, pero la mayoría eran de hombres, vatos queriendo quedar bien. No te la vas a coger, no caigamos en provocaciones”, señaló el comediante.