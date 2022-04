Regresa ‘Divas de Corredor’, una obra crítica de los castings

‘Divas de Corredor’ ha sido catalogada como la obra de cabaret independiente más vista en la Ciudad de México, y este mes regresa más fuerte que nunca para continuar su crítica desmedida contra los castings en el espectáculo.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 12 de abril de 2022.- La entrañable obra de cabaret Divas de Corredor retoma los escenarios tras una larga y silenciosa pausa de los shows en vivo, provocada por la pandemia. Esta vez en el recién remodelado teatro Varsovia y bajo la producción de la actriz Adriana Moles.

Divas de Corredor es un monólogo con mucho que aprenderle. Nació hace siete años en las mentes de Adriana Moles y Tito Vasconcelos con la intensión de criticar a la cultura del éxito en el mundo del espectáculo, según platicó su creadora en entrevista para RegeneraciónMx.

«Es una crítica entrañable al deseo aspiracional del éxito y a lo que nos hace sufrir esto. Y concretamente en el ámbito de los castings y los artistas», dijo Moles.

La historia recae en Madame Bijoux, una antidiva olvidada que cuenta, desde su sillón y con varias copas de por medio, sus lamentables peripecias por los 6 millones 999 mil 999 castings que hizo. Nunca le fue concedido ni un sólo papel, así que vivió por años con el pesar del fracaso.

Pero, ¿por qué Madame Bijoux —también conocida como ‘The queen of the audition’— tuvo tan mala suerte en su carrera? No fue por falta de talento, sino por la forma de las audiciones. Formas que lastimaron su autoestima y la hundieron en la frustración y la tristeza.

Crítica sana

Para Adriana Moles, la crítica de Divas de Corredor a los castings es un eslabón en la lucha actual contra la presión social hacia la mujer, pero llena de comicidad, farsa y sana crítica. Recuerda que hay audiciones en las que, simplemente, se les pide a las mujeres posar en bikini y saltar, sin justificación.

«Lo que me liga con esta historia es que no me gustan los castings. Entiendo la importancia de hacerlos, pero a mí no me gustan, porque siento que ha habido una visión limitante y el formato de los castings no privilegia la creatividad o los talentos. Hay que generar nuevas formas», agregó al respecto Adriana Moles.

La productora cree que aún falta un camino largo por recorrer para modificar las formas en las audiciones. Sin embargo, ella, desde la trinchera del género de cabaret, aporta su granito de arena convocando a sus actores por talento y afinidad antes que someterlos a pruebas de apariencia.

«El cabaret desechó hace muchos años los tipos físicos para los castings. En nosotros es algo natural ver a una persona de talla grande interpretar a una gran diva o estar en bikini o desnuda. El demás mundo debería aprender del cabaret. Lo que hago es ver el espíritu de la persona, la energía que logra proyectar, la comicidad que produce, el nivel de su voz», comentó.

Dónde y cuándo

Divas de Corredor es la obra de cabaret independiente más vista de los últimos años en la Ciudad de México. Y, según Adriana Moles, a pesar de que nació y se forjó sin ningún tipo de apoyo gubernamental o privado, sí consiguió un salto en las carteleras comerciales gracias al también actor y productor, Jorge Ortiz de Pinedo.

«Lo vio, le gustó muchísimo y, desde entonces, es mi padrino. Decidió tomar esta obra como una producción suya también y me ha ayudado a sostenerme en la cartelera por bastantes años», mencionó Moles.

Fotos: Cortesía Divas de Cabaret

Esta puesta en escena es universal y no sólo dedicada a quienes viven del espectáculo, sino a cualquier persona que se haya sentido presionado para tener éxito. La cita con Madame Bijoux es el sábado 23 y sábado 30 de abril en el teatro Varsovia, en calle Varsovia No. 9, colonia Juárez de la Ciudad de México.

Adriana Moles interpreta a Madame Bijoux y la acompaña en el piano Baldomero Jiménez. Los costos de entrada son $200 y $300 pesos por persona, con la opción de adquirir boletos los días jueves con promoción de 2 por 1 a través de la plataforma Ticketmaster.