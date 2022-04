Roberto Palazuelos se obsesiona con cargo político; será candidato independiente

El empresario Roberto Palazuelos explicó que buscará su candidatura de manera independiente porque los partidos no apoyan y se quedan el dinero

Regeneración 6 abril 2022. El actor Roberto Palazuelos no se da por vencido y aunque Movimiento Ciudadano (MC) le quitó la candidatura por Quintana Roo seguirá buscando su integración a la política.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, Palazuelos dijo que buscará una senaduría para 2024, mientras que en el 2027 buscará una gubernatura de manera independiente.

“Yo no pierdo absolutamente nada, yo gané porque me di cuenta que tengo un jale muy fuerte con la gente, la gente me adora, me quiere ver de gobernador y eso es un capital que me lo quedo, y que lo voy a capitalizar más adelante, ya no con partidos”, comentó Roberto Palazuelos.