Samuel García exhibe condiciones del PRIAN para darle la licencia

García dio a conocer los puntos que le solicitó el PRIANRD, para autorizarle la licencia para dejar la gubernatura de Nuevo León.

RegeneraciónMx, 3 de diciembre de 2023. Reaparece Samuel García, como gobernador de Nuevo León durante la inauguración de la reconstrucción de un puente.

Durante el evento el gobernador, indicó que los puntos que le señalaron los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN); para que pudiera realizar su precampaña presidencial.

Y es que, García Sepúlveda compartió que el PRIAN le hizo llegar una carta con 11 puntos que tenía que cumplir para que pudiera participar en la precampaña.Pues, Samuel García competirá por Movimiento Ciudadano (MC) por la presidencia del 2024.

“Una carta con 11 puntos petitorios. Creían estos güeyes que soy Santa Claus. Primero, dos mil 500 millones de pesos para el año que entra [2024]; segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco [Cienfuegos], Chepo [Salgado], Adrián [de la Garza], Raúl [Gracia Guzmán], todas: ‘desístete’, las que están en la PGR porque todos tienen facturas y robaron, puro bandido; tercero, sigo incrédulo, no pagar impuestos los siguientes cinco años, que les dejamos un blindaje fiscal, imagínense, los más ratas aparte no querían pagar impuestos, cinco años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder que los más malandros no pongan lo que tienen que poner? Cuarto, Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por nueve años; sexto, un bandido que se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso, ese güey Auditor Superior del Estado nueve años; así, pura barbaridad”.