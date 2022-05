Sergio Mayer dice que Luis de Llano deberá pagar por lo que le hizo a Sasha

Cabe recordar que en un principio se creyó que Sergio Mayer no tomó partido por el cariño y la relación que tiene con el productor Luis de Llano

Regeneración 7 mayo 2022. El actor y ex diputado Sergio Mayer fue cuestionado sobre su posición respecto a las acusaciones que hizo Sasha Sokol contra Luis de Llano.

Cabe recordar que en un principio se creyó que Mayer no tomó partido por el cariño y la relación que tiene con el productor.

Sin embargo, en una entrevista para Ventaneando, Sergio Mayer señaló que los casos de abuso en los que ha intervenido son las víctimas quienes lo contactan.

«Ella no me ha buscado, yo en los temas que me he involucrado es porque me han buscado y han solicitado apoyo y ayuda, es así de sencillo», comentó el actor.