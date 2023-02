«Sería incapaz de hacer algo así”; aparece Pablo Montero tras denuncia por violación

Pablo Montero rompió el silencio ante las acusaciones que pesan sobre él, por la presunta violación de una joven en Chiapas.

Regeneración Mx, 7 febrero 2023. Después de que se hiciera de conocimiento público que la Fiscalía General de Estado de Chiapas tiene una investigación abierta en contra de Pablo Montero por su responsabilidad en un presunto delito de Violación, el cantante declaró no saber nada.

«Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así. No quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen» Mencionó a una revista de circulación nacional.