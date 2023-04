Sheinbaum acusa falsedades del panista Taboada, no hay persecución

Taboada suspendió programa de seguridad Blindar por decisión propia: Sheinbaum. Fiscalía investiga duplicidad de números de serie en facturas de carros

Regeneración, 3 de abril de 2023. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum rechazó la veracidad de las acusaciones que hizo el alcalde Santiago Taboada en su contra por persecución.

Y es que el alcalde panista dijo que el gobierno capitalino los obligó a suspender la estrategia de seguridad Blindar Benito Juárez.

Fiscalía

Sin embargo las afirmaciones del propio alcalde Taboada fueron desmentidos por la fiscalía de la Ciudad de México.

Cabe destacar que Taboada suspendió el programa Blindar porque acusó que le requerían la revisión de todo el parque vehicular.

Y es que Ulises Lara desmintió que autoridad alguna sea de la administración capitalina o del ministerio público le hayan requerido TODOS los vehículos.

Así, Lara explicó que se trata de diversas unidades cuyos números de serie se encuentran repetidos en facturas y por eso la investigación.

Lo que Taboada no explica es por qué se opone a la revisión de las facturas.

Sheinbaum

Por otra parte, en conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que durante el gabinete de seguridad la Fiscalía le confirmó que se trata de una investigación relacionada con el parque vehicular en la demarcación.

Aclaración a @STaboadaMx



“En ningún momento el MP le requirió a esa alcaldía detener servicios que presta a ciudadanía. Si programa Blindar se detiene es por decisión del alcalde, no por solicitud, ni ordenamiento de Fiscalía", indicó el Doctor Ulises Lara vocero @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/WKtOjHzG19 — Lety Varela (@LetyVarela) April 3, 2023

Seguidamente, ante la pregunta de periodistas, la jefa Sheinbaum dijo:

-“Es falso, nosotros no hacemos eso… Yo me enteré por el video del alcalde, no tenía conocimiento que la fiscalía que creo que sacó un comunicado”.

Además, reveló que preguntó “en la mañana en el gabinete de qué se trata eso y la fiscalía planteó que es una investigación que viene de un contrato de vehículos”.

Asimismo dijo que “la fiscalía, entiendo, inició una investigación, entonces la fiscalía contestó”, indicó.

Politizar

Cabe destacar que Sheinbaum negó que su administración busque politizar el tema de la seguridad.

-“Cómo creen que vamos a politizar la seguridad, claro que hay proyectos de seguridad y esos los discutimos ampliamente y son parte del debate”, aseguró Sheinbaum.

Y, sentenció:

-“…, pero suponer que vamos a hacer algo para que los habitantes de alguna u otra alcaldía no tengan seguridad, en qué mente cabe eso”.

Seguidamente, puntualizó: “…,pues sólo en aquella que está dispuesto a hacerlo, a mí ni se me ocurría, a quien se lo curre pues es el que lo hace”.

-“No lo digo por el alcalde sólo de Benito Juárez sino por todo este asunto en donde quieren politizar absolutamente todo”, comentó Sheinbaum.

Fiscal

Cabe destacar que Taboada denunció:

-“Quiero pedirle una disculpa a los vecinos ya que estarán suspendidos los servicios del programa Blindar BJ derivado de la persecución política de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum”, y de su fiscal”.

Además, dijo que “me obligan por tercera ocasión a tener todos los vehículos detenidos en la explanada para que uno a uno los vayan contando”, acusó Taboada mediante un video en sus redes sociales.

Falso

Por otra parte, ante las acusaciones, la Fiscalía capitalina informó que es falso que se le haya solicitado la totalidad de los vehículos de Blindar Benito Juárez, para ser contados “uno a uno”.

Lo anterior, como lo ha referido el alcalde panista y que si el programa se suspendió fue también decisión de ellos.

Finalmente, se indica que la respuesta Sheinbaum es a una serie de ataques del delegado panista por la investigación del Ministerio Público.

Hasta ahora Santiago Taboada, alcalde del derechista Partido Acción Nacional (PAN), por qué se opone a la investigación del Ministerio Público.

