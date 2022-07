Sheinbaum presume reducción en la incidencia delictiva de la CDMX

Sheinbaum señaló que en la Ciudad de México se ataca de forma indirecta al narcomenudeo, con lo que se redujeron los delitos de alto impacto.

Regeneración, 28 de julio del 2022. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la reducción de la incidencia delictiva; por lo que, la capital del país bajo nueve lugares en incidencia delictiva, por debajo de Los Ángeles, California.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la estrategia de seguridad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca acabar la violencia de raíz.

Y es que, la tan criticada frase de “abrazos, no balazos”, no significa no realizar nada, sino atacar a los generadores de violencia.

“Si lo vemos en términos de la comparación internacional o nacional la Ciudad de México pasó de ser la entidad de la República número 7 al número 16 en términos de incidencia delictiva, particularmente en homicidio doloso”, indicó.

Sheinbaum precisó que esta reducción en la incidencia delictiva es significativa en solo tres años y medio de gobierno.

La mandataria capitalina indicó que en la Ciudad de México se logró una reducción de aproximadamente el 50% en delitos de alto impacto.

Además, señaló que se ha capacitado a los elementos de la Policía de la Ciudad de México; y se realizan trabajos de inteligencia en coordinación con todas las autoridades de seguridad.

“Lo que hacemos no es perseguir el narcomenudeo sino a los generadores de violencia, eso cambia por completo la orientación; de tal manera que lo que buscamos es precisamente disminuir los homicidios y disminuir los delitos de alto impacto”.

Por lo que, en el tema del narcomenudeo, Sheinbaum dijo que el consumo de las drogas se trabaja de manera preventiva.

“(El narcomenudeo no se persigue) no porque no sea un delito, sino porque nos orientaría a otro tema que finalmente, desde nuestra perspectiva, tiene que atenderse de una manera preventiva; porque de cualquier forma no disminuiría el consumo”.