Sigue el berrinche en el INE; irán a la SCJN si les recortan presupuesto

El INE podría presentar una controversia constitucional si la Cámara de Diputados aprueba recortar el presupuesto del organismo electoral para 2022.

Regeneración, 11 de noviembre del 2021. El Instituto Nacional Electoral (INE) podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si la Cámara de Diputados decide recortar casi 5 mil millones de pesos al presupuesto que el organismo solicitó para 2022.

La consejera Claudia Zavala señaló que eso provocaría que se imposibilitara la consulta de revocación de mandato. Además, explicó que si se lleva a cabo se recurriría a la suspensión de actividades sustanciales, como la credencialización, el pago de nómina, servicios o renta de inmuebles. Lo que es inviable, aseguró.

Asimismo, agregó que la Constitución establece que si se presenta un conflicto como este, se puede presentar una controversia constitucional. Por ello, sería el Poder Judicial el que decidiría sobre esta situación.

Zavala resaltó que el INE no podría cumplir con la revocación de mandato si se concreta un recorte presupuestal de tal magnitud. También sostuvo que forzosamente tendrían que dejar de hacer algo, pero cuestionó: «¿qué dejamos de hacer que no toque derechos sustantivos, que no toquen los derechos de las personas?».

Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, opinó que fue un «recorte desmedido» e indicó que pone en «grave riesgo» la organización de dicha consulta; pues sólo se podría efectuar si existen los recursos suficientes.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara aprobó el dictamen que pidió recortar 4 mil 913 millones del pesos al proyecto presupuestal del INE. De acuerdo con Córdova Vianello, los legisladores no consideraron los datos que expuso en su comparecencia.