Sopesan pena de muerte para el Mayo Zambada en Nueva York

Primera audiencia del Mayo Zambada. Al no haber sido sujeto a un proceso de extradición no existe candado que frene la pena de muerte

Regeneración, 18 de octubre de 2024. Portales destacan que durante la primera audiencia de Ismael, el Mayo Zambada en Nueva York, la fiscalía anunció que analizará la posibilidad de que se aplique pena de muerte.

Cabe destacar que el juez Brian Cogan aceptó que el tema se discuta durante el proceso.

Y, para ello será determinante tomar en cuenta la forma en la que Ismael Zambada llegó a Estados Unidos, donde fue detenido.

Zambada en Nueva York

“Al no haber sido sujeto El Mayo de un proceso de extradición no existe ese candado que frenaría la pena de muerte, dado que en México esa pena no se aplica”.

Lo anterior, explicó el periodista Arturo Ángel en su cuenta de ‘X’ al salir de la audiencia del narcotraficante en Nueva York.

Y es que a través de una carta ‘El Mayo’ Zambada contó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’, para llevarlo contra su voluntad hacia EU. Esto sería clave para la sentencia condenatoria.

Incluso se indica que el juez Brian Cogan preguntó a los fiscales si es posible solicitar pena de muerte como sanción para este caso.

A su vez, los fiscales respondieron que analizarán la opción y confirmaron que los delitos de Ismael Zambada son tan graves como los de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero en este caso hay dos agravantes.

Por una parte, se trata del tráfico de fentanilo, la droga que causa miles de muertes en Estados Unidos, y el tiempo que Zambada pasó delinquiendo y prófugo de la justicia, el cual corresponde hasta 2024.

Zambada y Chapos

Por otra parte, se indica que Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, pudo haber salido de la cárcel en Estados Unidos debido a que no aparece registrado en la Agencia Federal de Prisiones.

Además, su hermano Ovidio Guzmán, fue reingresado al Centro Correccional de Chicago, en Illinois.

Y es que dichos movimientos podrían ser parte del avance en las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad de los hermanos Guzmán López.

Esto, al colaborar directamente con la fiscalía estadounidense, de acuerdo con el periodista Ángel Hernández.

Detenido

Al tiempo que se destaca que Joaquín Guzmán López también fue detenido el pasado 25 de julio tras haber entregado al exlíder del Cártel de Sinaloa.

Esto, cuando ambos iban a bordo de un avión que llegó a El Paso, Texas.

Sin embargo, Mike Vigil, exagente de la DEA, cree que Guzmán López entregó a Ismael Zambada como parte de los acuerdos y beneficios negociados tanto para él como su hermano Ovidio.

Y mismo, quien fue extraditado a EE.UU, el 15 de septiembre de 2023.

Incluso se indica que en su audiencia, el Mayo Zambada lució con barba y copioso bigote y las raíces blancas de su abundante cabellera imponiéndose al cabello negro desus primeras comparecencias.

Como se sabe Zambada compareció este viernes ante el juez Brian Cogan que instruye su caso en el Tribunal Federal Este de Brooklyn. Una nueva vista ha sido fijada para el 15 de enero.

Fiscal

‼️ Juez Cogan designa el caso de El Mayo Zambada como complejo:

👉🏽 Se analiza si los fiscales podrían pedir pena de muerte.

👉🏽 En enero será la siguiente audiencia.

👉🏽 Juez pidió más argumentos para decidir si abogado de El Mayo debe cambiar.

👉🏽 Fiscales deberán determinar si… pic.twitter.com/0lL5cxBmWh — Jesús García 🐦 (@JesusGar) October 18, 2024

Por otra parte, en redes se subraya que el fiscal general, Merrick Garland; tendrá que decidir si autoriza que el Mayo sea elegible a la pena capital.

Y es que se precisa que poco después de asumir el cargo en 2021, Garland declaró una moratoria a las ejecuciones federales.

Esto, en contraste con su predecesor bajo el gobierno de Donald Trump que llevó a cabo una docena en seis meses.

Según agencias internacionales, Garland sólo alteró esa moratoria a principios de esta año con el joven supremacista blanco que el 14 de mayo de 2022 mató a 10 personas de color en un supermercado en Búfalo (norte de Nueva York).

Datos

Zambada se declaró el pasado 14 de septiembre no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense.

Es decir, cargos relacionados con empresa criminal continuada, asesinato y tráfico de armas y drogas, entre ellas fentanilo; un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína.

Mismo que además, causa decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

El narco mexicano, como se sabe, está detenido desde 25 de julio en Nuevo México al aterrizar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de el Chapo.

Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, conocido también como «Chapito».

A la fuerza Zambada

Esto, para ser llevado a la fuerza a Estados Unidos a cambio de supuestas ventajas para éste y sus hermanos; cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

Finalmente se indica que el compadre de Zambada -cofundador en los años 1980 del sanguinario cártel de Sinaloa-; Joaquín «Chapo» Guzmán, fue condenado por el mismo juez.

Sin embargo, se le impuso cadena perpetua ya que en su caso fue extraditado y entre en los acuerdos de extradición entre México y EE.UU, en cualquier caso, esta excluida la eventual condena a pena capital.

Felipe Calderón si sabía:



"Llegaron 20 millones de dólares de EU. No teníamos como bajarlo de Tijuana a Sinaloa. Mi papá habló con Genaro García Luna, y transportamos el dinero con 2 Rinos de la PF. 7 mdd fué para Felipe Calderón"



"El Vicentillo": Hijo del Mayo Zambada.

RT 👇 pic.twitter.com/O65VTjRyAZ — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) October 18, 2024

