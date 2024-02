Suman 23 estados en el sistema federal IMSS-Bienestar informa AMLO

No están en el IMSS-Bienestar porque no les gusta la salud gratuita o no quieren dejar de comprarle las medicinas a los políticos corruptos: AMLO

Regeneración, 14 de febrero de 2024. El presidente AMLO reconoció este miércoles que no todos los estados se incorporarán al sistema federal de salud IMSS-Bienestar.

“Hay 23 estados en el sistema. No creo que se logre que estén todos”, dijo.

No todas las entidades están en el IMSS-Bienestar

-“Hay dos cosas, o no están todos porque unos dicen ‘somos muy buenos para garantizar que no falten los medicamentos y que funcione muy bien el sistema de salud, además no nos gusta eso de que sea gratuito, por eso no entramos en el sistema federal’”.

Así dijo AMLO en la conferencia de prensa Mañanera.

Seguidamente, completó: 2O, lo otro es que no quieren dejar de comprarle las medicinas a los políticos corruptos, tienen convenidos, medicamentos y equipos”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

Por otra parte, señaló que en los 23 estados adheridos al IMSS-Bienestar “se está llevando a cabo la transición”.

Transición de convenios

Y es que el presidente AMLO dijo que en el Estado de México, la falta de medicamentos reportada por pacientes la está atendiendo el director del IMSS, Zoé Robledo.

-“Y vamos a ver de qué se trata y sí, seguramente se están cancelando convenios de distribución con estos seudo empresarios, traficantes de influencias”.

Jornadas de reclutamiento de especialistas

Por otra parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, anunció el inicio de las Jornadas de Reclutamiento y Contratación para Médicos Especialistas 2024.

Esto, en 23 estados incorporados al Plan de Salud IMSS Bienestar, implementado para atender a población sin seguridad social.

Al tiempo que se indica que las principales especialidades requeridas son anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría y medicina interna.

Así como urgencias, neonatología, traumatología y ortopedia, psiquiatría, terapia intensiva, imagenología, dermatología, oftalmología, cardiología y anatomía patológica.

E incluso, dijo que las y los aspirantes podrán brindar sus servicios en beneficio de la población en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México y Colima.

Además de Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Sitio de registro

El registro debe realizarse en https://medicosespecialistas.imssbienestar.gob.mx/, donde también hay información disponible de la oferta de plazas, requisitos y el calendario de visitas por estado.

La convocatoria concluirá el 23 de febrero a las 23:59 horas, puntualizó el titular del IMSS en conferencia de prensa matutina con el presidente AMLO.

Gracias a las acciones del Gobierno de México avanza la formación de nuevos médicos y médicas especialistas.

En 2024 egresarán 11 mil 049 médicos residentes con especialidad concluida como resultado de la habilitación de más centros formadores, programas y becas, precisó.

