‘Tata’ Martino desata la furia de los fans en redes por sus convocados a Qatar; inundan de memes

Los aficionados no perdonaron al DT del Tri ‘Tata’ Martino y desataron su enoja en las redes sociales por sus 26 jugadores convocados para Mundial de Qatar

Regeneración 14 noviembre 2022. El técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo ‘Tata’ Martino dio la lista final de los 26 jugadores que estarán en el Mundial de Qatar, pero desató la furia de todos los aficionados al dejar a jugadores que militan en Europa como lo son Santiago Giménez y Diego Lainez.

Quienes junto a Erick Sánchez, Jesús Angulo y Jesús Tecatito Corona, éste último debido a la lesión con rotura en el peroné y ligamentos de un tobillo, son los elementos que fueron cortados y no participarán en la Copa Mundial.

Cabe recordar que el ‘Tata’ Martino formó una lista preliminar de 31 jugadores para realizar una gira por Girona, España, y ahí finalmente se decidiría por sus 26 elementos.

‘Tata’ Martino desata la furia de los fans; inundan de memes en redes sociales

Debido a que se decidió por futbolistas que militan actualmente en el balompié nacional y por elementos que son banca en sus equipos, los aficionados enfurecieron y lo demostraron en redes sociales con muchos mensajes de desaprobación y hasta con memes.

Y es que los fans no entienden el porqué el estratega siguió empecinado a llevar a elementos que no están al cien por ciento y llevan meses sin jugar como es el caso de Raúl Jiménez, y no llevarse mejor al ‘Chaquito’ Giménez quien está metiendo goles con su equipo y tiene mucho más actividad con el Feyenoord de Holanda.

O de igual manera que haya preferido al «Piojo» Alvarado que a Diego alinea que está jugando en Europa en el Sporting de Braga.

Requisitos para ser un seleccionado nacional mexicano:

1. Ser banca

2. Pasar medio año lesionado

3. Jugar mal y estar fuera de ritmo.

4. Hacer comerciales para los patrocinadores.

5. Tener cuates dentro de la selección. — Oscar (@Oscarjair_130YT) November 14, 2022

Horrible convocatoria, el DT armó un equipo de amigos, no una Selección Nacional.



Lo peor es que por culpa de Jiménez Chaquito no irá al mundial. Raúl pasará a la historia como el delantero que jugó 3 mundiales y no metio 1 puñetero gol. Ese egoísmo le puede costar la carrera. — El_Hurts95 (@EHurts95) November 14, 2022