Tenoch Huerta es acusado de abuso sexual por una segunda mujer

El actor mexicano, Tenoch Huerta, se ha visto en el centro de la polémica, luego de que dos mujeres lo señalaran como un depredador sexual.

RegeneraciónMx, 13 junio 2023. Tras las denuncias públicas hechas por la activista María Elena Ríos sobre el actor Tenoch Huerta, en las que lo señaló como un “abusador, manipulador y depredador sexual” otra mujer se sumó a las acusaciones.

Se trata de la actriz Fernanda Tosky, quien a través de su cuenta oficial de Twitter también señaló al actor como un hombre que no tiene “respeto en lo sexual”, pues mencionó haber vivido una experiencia “muy fea” al lado de Tenoch.

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimo y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”