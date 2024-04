Titular de Seguridad Pública de Taxco deja cargo tras revictimizar a madre de Camila “N”

Doroteo Eugenio Vázquez renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública de Taxco, luego de que culpó a la madre de Camila “N” por su muerte.

RegeneraciónMx, 1 de abril de 2024. El titular de la Secretaría de Seguridad de Taxco, Guerrero, Doroteo Eugenio Vázquez, renunció este día a su cargo.

Luego de la revictimización hacía la madre de Camila “N”, quien fue secuestrada y asesinada, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, solicitó la separación de su cargo.

Y es que, el funcionario culpó a la madre de la menor por su muerte, pues aseguró que no brindo la suficiente atención a la niña-

A través de las cámaras de Foro Tv, Eugenio Vázquez, indicó que la culpable del feminicidio era la madre de Camila “N”.

Por lo que, la madre de Camila “N” respondió a las acusaciones de Doroteo Eugenio Vázquez, y aseguró que no fue su culpa el asesinato de la niña.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no sólo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”, señaló.