Tras exhibida, nombran a Azucena Uresti como #LadyMontajes

Azucena Uresti dice que ella no mandó mensajes al papá de Debanhi. Por su revictimización, parcialidad y sesgo en cobertura le pusieron #LadyMontajes

Regeneración, 13 de mayo de 2022. Luego de que el papá de Debanhi Escobar acusó que Azucena Uresti filtró la autopsia independiente de su hija en el noticiero de Milenio Televisión y que negara que ella mandó mensajes a Mario Escobar en redes sociales la denominaron Lady Montajes.

Toda la derecha es como Azucena Uresti: Hipócritas, corruptos, mentirosos y sin corazón ante los dolores humanos. #LadyMontajes — El Tema con Guille Vidal (@eltemaguillev) May 13, 2022

Uresti

Y es que Azucena Uresti acusó hackeo y que investiga quién se tomó la atribución de enviar mensajes por WhatsApp a Mario Escobar sin su consentimiento.

Entre la noche del 12 y la mañana del 13 de mayo, Azucena Uresti aseguró que ella no filtró la autopsia que Mario Escobar entregó a la Fiscalía de Nuevo León.

"Yo no escribí ese mensaje, estaba por entrar al aire"



-Azucena Uresti#LadyMontajes @azucenau pic.twitter.com/xgucglX9po — Fredo El Abulón (@AbulonEl) May 13, 2022

Además con relación a los señalamiento de que habría filtrado la autopsia independiente de Debanhi, dijo que sólo informó lo expuesto por Elena Reyna en El País.

Y es que Mario Escobar compartió que recibió unos mensajes de la comunicadora que no era para él.

Fiscalía

Asimismo lo que subrayan las redes sociales es que, precisamente, Azucena Uresti siempre ha estado del lado del Fiscal.

Cuando, debiera estar de lado de la verdad

-“Soy Azucena Hablamos esta tarde/ Oye fren porqué no quiere contestar el fiscal?/ Duda personal again/ Digo ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía/ A pesar de todo el desmadre”

Esta horrenda mujer, #LadyMontajes es vivo ejemplo de la podredumbre política y la falta de valores y respeto por la vida en el "Nuevo" Nuevo León. — CarlosObradoristaRadical (@ashsan65) May 13, 2022

Lo anterior se puede leer en el mensaje que le fue enviado al papá de Debanhi.

Teléfono

Por otra parte, Azucena Uresti aseguró que los mensajes de WhatsApp exhibidos por el papá de Debanhi Escobar son apócrifos.

Sin embargo reconoce que sí salieron de su teléfono, es decir Uresti dice que “evidentemente” no escribió los mensajes de WhatsApp que se le atribuyen.

Mario Escobar es un trágico héroe moderno: No se ha dejado amedrentar ni x los criminales q lo amenazan de muerte, ni x las autoridades q le dan historias falsas, ni x periodistas como #LadyMontajes q buscan lucrar de esta terrible situación.



Justicia para #DebahniEscobar! — El Tema con Guille Vidal (@eltemaguillev) May 13, 2022

Azucena Uresti recordó que a la hora en la que se enviaron los mensajes de WhatsApp ella estaba por entrar al aire y no usó su teléfono.

-“Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye- señaló Uresti en Twitter.

Lo de Azucena Uresti es gravísimo. Es la miseria humana. @azucenau reconoció que está del lado de los que maquilaron uno de los montajes más asquerosos de los últimos tiempos.



¡Ayudó a negar el feminicidio de Debanhi Escobar a cambio de dinero! #LadyMontajes — RTuitero 🇲🇽🇷🇺 (Alias Tepetongo) (@Polemista4T) May 13, 2022

Y agrega: «Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire,mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento”.

Víctima

Finalmente el punto es que Azucena Uresti apoyó las versiones de la Fiscalía cuando cuando afirmaba que Debanhi murió por accidente.

Luego, presentó el contenido de la bolsa de la asesinada de tal modo que derivaba en sospechas:

«Al interior de la cisterna encontraron el cuerpo de Debanhi y sus pertenencias. Por respeto, evidentemente a la familia, no voy a revelar lo que nos han dicho extraoficialmente respecto a qué tenía al interior de la bolsa”.

Azucena Uresti hoy se corona como parte del clan "montajes" #LadyMontajes pic.twitter.com/SXZ214PlA0 — Liliana (@Pke_LiliAMLOVE) May 13, 2022

Lo anterior dijo Uresti en su programa de Milenio TV.

Y por eso, le pusieron en redes sociales #LadyMontajes, recordándole que un periodista debe estar del lado de la verdad.