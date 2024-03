“Vamos con el Plan C”; Clara Brugada reitera que la 4T logrará todos los distritos en elección

Clara Brugada pidió a los candidatos al Congreso de la CDMX, convertir en derechos constitucionales el sistema público de cuidados.

RegeneraciónMx, 4 de marzo del 2024. La candidata de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, se refirió al “Plan C” para la próxima elección.

Y es que, la exalcaldesa de Iztapalapa realizó un evento en el Monumento a la Revolución donde destacó que en las próximas elecciones se ganarán todos los distritos electorales.

“Vámonos con el plan C, a ganar la Ciudad y a ganar el país”, indicó Clara Brugada a sus seguidores.

Además, la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, afirmó que Morena ganará todos los distritos del Congreso de la Unión.

Con lo cual se podrán llevar a cabo las reformas necesarias “para hacer que este gran pueblo de México tenga justicia, bienestar y más democracia”.

Asimismo, Clara Brugada destacó que se ganará la presidencia de México, la jefatura de Gobierno y todos los escaños en el Congreso.

“Es el equipo de la 4T que tiene una gran tarea, la tarea es hacer realidad el plan C en el país; que quede muy claro, con Claudia Sheinbaum vamos a ganar la Presidencia de la República; con ustedes vamos a ganar el Congreso de la Unión; y aquí vamos a ganar la Jefatura de Gobierno de esta ciudad; así que vamos todos por el Plan C. C de Claudia, C de Claudia, C de Congreso y C de Congreso Completo”.