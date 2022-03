Video: Estas son las diferencias entre las tlayudas y doraditas

Las tlayudas están en boca de todos tras la inauguración del AIFA, sin embargo, en redes se desató la discusión debido a su prima la doradita

Regeneración, 22 de marzo de 2022. La venta de alimentos durante la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) causó controversia y furor en redes debido a diversas posturas sobre las «tlayudas» que vendió una señora.

Tras la historia ocurrida en el AIFA, los usuarios han salido a defender el trabajo de la señora Doña Carmen y han destacado que la información sobre las tlayudas tiene un error importante.

A través de las redes, los fans del platillo oaxaqueño explicaron que las preparaciones son en realidad doraditas, originarias de Toluca, Estado de México.

Como consecuencia de la confusión entre los antojitos mexicanos, el cocinero Édgar Núñez Magaña realizó un tiktok para explicar cómo son las doraditas.

Durante el video, el experto utilizó un filtro para ser la doradita y comentar que no se trata de una tlayuda como se ha mencionado.

«A ver güeyes, no me llamo tlayuda, me llamo doradita. La tlayuda es mi prima oaxaqueña y es bien diferente a mí. Yo vengo del Estado de México y me venden ahí en el centro. Soy como una tostada, llevo frijolitos, queso, nopales y salsa»