Video: Joven denuncia agresión en bar de Coahuila por negarse a dar ‘moche’

Regeneración 10 junio 2022. Una joven denunció que ella y sus acompañantes fueron golpeados por un grupo de guardias de seguridad y meseros de un bar en Coahuila.

De acuerdo con la denuncia la agresión ocurrió luego de que les reclamaran que no respetaron su reservación y porque se negaron a pagar ‘moche’.

A través de una denuncia anónima una joven contó que el pasado 4 de junio asistió con su pareja y sus amigos al bar Gin & Joe para festejar su cumpleaños.

Según el testimonio de la joven, hizo una reservación para 15 personas pero al llegar al lugar no le respetaron el lugar que había apartado.

Agregó que ella se dio cuenta que dejaban pasar a otras personas y cuando se acercó a preguntar porqué a sus invitados no los dejaban pasar los empleados se portaron groseros.

Ante dicha situación el novio de la joven se acercó para intervenir pero todo empeoró pues comenzaron los empujones y después los golpes por parte de los elementos de seguridad y los meseros del establecimiento.

La joven explicó que los meseros les tronaban los dedos para que se fueran del lugar y cuando ya se disponían a irse uno de los guardias de seguridad golpeó al novio de la chica.

Top story: @vanguardiamx : ' #Saltillo | Guardias del Gin & Joe golpean brutalmente a clientes, había una mujer 👮‍♂️🚔🚨 ' pic.twitter.com/pKTDFE0uXX , see more https://t.co/kXqTMGbVph

Al percatarse del hecho, la joven trató de intervenir pero de pronto había como ocho meseros y personal de seguridad del bar, quienes empezaron a atacar a su pareja.

Incluso la joven señaló que a ella la empujaron y hasta le tocaron un par de golpes.

«A mí me aventaron contra la pared, me pegaron en la nariz con puño cerrado y me jalaron del cabello, igual entre otro guardia me forcejeó», indicó.