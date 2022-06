AMLO exhibe el bloqueo legislativo del PRIAN Y PRD a la 4T

El presidente AMLO señaló que en el PRI-PAN-PRD sólo están empeñados en bloquear las propuestas legislativas de la 4T porque añoran el sistema partidista de antes y no quieren que haya cambios reales en el país

RegeneraciónMx.– Luego de que el PRI-PAN-PRD bloquearan la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó un bloqueó a su gobierno.

No es la primera vez que la llamada oposición bloquea alguna propuesta del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente emprendieron una campaña para que la Reforma Energética no se aprobara, lo mismo que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena y más recientemente la Reforma Electoral.

“Bueno pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, es estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, consultores, especialistas”.