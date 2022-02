Video: Joven finge ser arrestado para pedirle matrimonio a su novia

Un joven se viralizó en redes sociales tras pedirle matrimonio a su novia de una manera poco común; fingió ser arrestado por policías municipales

El video generó diversas críticas en redes

Regeneración, 3 de febrero de 2022. Este mes las propuestas de matrimonio son uno de los temas más hablados en redes sociales con motivo a las celebraciones del día del amor y la amistad.

Por lo anterior, las propuestas de matrimonio son planeadas para ser fuera de lo común y crear algún tipo de momento que se vuelvan virales.

Tal es el ejemplo de un joven que le pidió matrimonio a su novia tras causarle un gran susto tras fingir ser arrestado por policías municipales.

Así fue la reacción de la novia con la propuesta de matrimonio

El momento en que el joven fue supuestamente amagado por varios policías municipales se viralizó en redes.

En el video, el hombre fue arrestado luego de que un par de policías municipales entraron a su domicilio para dar inicio al montaje.

La grabación mostró que el joven, identificado por portar una gorra negra fue arrestado por un par de policías municipales quienes dejaron estacionada una patrulla.

Como consecuencia, la novia salió del domicilio sorprendida por el presunto arresto que se estaba llevando a cabo contra el joven.

Antes de ser llevado a la patrulla se observó que los policías municipales pusieron de rodillas al joven, quien se dedicó a sacar un anillo para mostrárselo a su novia.

Luego de ver que en realidad se trataba de una propuesta de matrimonio, la mujer se mostró alegre y sorprendida por la petición.

Al final, el video termina con una fotografía de las manos de la novia para presumir su anillo de compromiso con una botella de whisky.

Las reacciones en redes

Pese a que la propuesta de matrimonio acaparó las miradas de los usuarios, algunos se mostraron inconformes ante los hechos.

Esto se debió a que las críticas contra los policías municipales por prestarse a formar parte de una propuesta de matrimonio.

«Y la policía municipal ¿se prestó a ello? No bueno con razón estamos como estamos», «yo me hago la que no lo conozco y me voy del país», «Esto no huele, apesta a violencia intrafamiliar, alcoholismo e hijos maleducados», fueron algunos comentarios.

Mientras tanto, el video se volvió viral y contabiliza más de 423 mil reproducciones, además de más de 16 mil ‘me gusta’ en Twitter.