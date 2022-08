Video: Mujer confronta a sacerdote por dar discurso machista en su boda

Mediante una grabación se difundió el momento en el que el sacerdote oficiaba la ceremonia religiosa y la novia enfureció

Regeneración 20 agosto 2022. Una mujer se hizo viral en redes sociales porque enfureció contra el sacerdote pues dijo algunas palabras machistas.

Mediante una grabación se difundió el momento en el que el sacerdote oficiaba la ceremonia religiosa.

Ante dicha situación el sacerdote llamó «manipuladora» a la mujer y esta se molestó.

De inmediato usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar ante el hecho.

Algunos aplaudieron que la mujer haya expresado su molestia ante los comentarios del sacerdote.

Pero otros dijeron que exageró y que no debía haber reaccionado así.

“¿Qué clase de matrimonio por la iglesia fue esa?”, “Estoy a semanas de casarme, espero que el día de mi boda no me toque un sacerdote así por que me pongo a llorar”, “Me levanto y me voy a media misa. No tengo porque permitirle una falta de respeto hacia mi”, fueron algunos comentarios de usuarios.