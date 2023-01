Un video difundido en TikTok, muestra a una mujer en un momento personal en el que llora por no cumplir con ciertas metas personales.

Regeneración Mx, 25 enero 2023. Un nuevo video que se ha hecho viral en redes sociales pone de nueva cuenta el tema de la presión social ya que una mujer decidió compartir un pequeño espacio de su vida privada al señalar que cumplirá 30 años sin tener hijos y sin casarse.

El video con duración de ocho segundos se puede observar a la mujer con lagrimas en los ojos con la frase:

“Cumpliré 30 el próximo año, no estoy casada, no tengo hijos, siempre me voy a la cama con lágrimas”

Esto despertó el interés de los internautas ya que hasta este momento ha generados millones de vistas y miles de comentarios el video, algunos de empatía y otros un tanto negativos.

La mujer originaria de Ghana compartió esta parte de su vida privada que muestra como le afecta el no haber cumplido sus metas personales.

La mujer y su realidad ante en matrimonio en Ghana

Pese a que el video ha dado la vuelta al mundo y podemos encontrar comentarios en varios idiomas, lo cierto es que un factor importante a considerar es el país de procedencia de la mujer.

Ghana se encuentra en el continente Africano y sus costumbres son diferentes a lo que normalmente conocemos ya que los estereotipos que imperan en el continente Americano son totalmente difernetes.

Lo cierto es que la mayor parte de los matrimonios en Ghana son consuetudinarios, esto de acuerdo con distintos organismos internacionales que se han dedicado a la recaudación de datos con fines estadísticos.

Por eso, las costumbres siguen teniendo un peso significativo para sus habitantes, entre estas costumbres una que aunque ya no es obligatoria pero sigue teniendo mucho significado es la de “vender a la novia”.

Si bien antes esto representaba realmente un intercambio monetario entre familia, ahora solo queda es más significativo, la aprobación de ambas familias establece el “Valor de la mujer”.

Por ello cuando se llega a cierta edad en la que no se ha pactado un matrimonio podría representar un peso a la autoestima de algunas mujeres de esta nación.

Redes reaccionan con empatía ante el video

Mientras que algunos usuarios mencionaron que una pareja y los hijos no otorgaban la felicidad, muchos otros empatizaron con el sentimiento que mostraba la mujer.

Incluso compartieron experiencias para expresarle que entendían perfectamente por lo que estaba pasando, otros usuarios más indicaron que solo se encontraba en el país equivocado