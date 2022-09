Vocalista de Café Tacvba destruye peluche de Dr. Simi; usuarios en redes lo critican￼

El cantante de Café Tacvba, Rubén Albarrán mostró su desagradó al recibir el peluche de Dr. Simi que se ha convertido en el protagonista en los eventos musicales

Regeneración 14 septiembre 2022. El vocalista de la banda Café Tacvba, Rubén Abarrán le arrancó la cabeza a un peluche de Dr. Simi que le lanzaron durante un concierto en Bruselas, Bélgica.

Durante un concierto, el cantante mostró su desagradó al recibir el peluche de Dr. Simi que se ha convertido en el protagonista en los eventos musicales pues muchos artistas nacionales e internacionales lo han recibido.

Mediante redes sociales se compartieron algunos videos en los que se observa cómo Rubén Albarrán recogió el peluche de Dr. Simi que le lanzaron y lo destruyó.

Además, Rubén Albarrán simuló haber mordido al peluche y escupió un trozo al público.

Dicha actitud no le gustó a los asistentes y muchos lanzaron rechiflas y reacciones negativas.

También usuarios en redes sociales lamentaron la respuesta que tuvo el cantante.

“Lamentable que un artista haga eso y que genere odio y que propague odio en el escenario yo no soy fan de Café Tacuba no escucho su música”, “Eso no fue gracioso!”, fueron algunos comentarios de usuarios.