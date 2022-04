Ya está firmada la iniciativa de reforma a la Ley Minera: AMLO

El presidente anunció que esta mañana firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera que buscará proteger el litio si no pasa la reforma eléctrica.

Regeneración, 13 de abril de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya está firmada la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger el litio.

« Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las dos terceras partes. Es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la Nación «, dijo.

Después, el mandatario aseguró que en caso de que la reforma eléctrica no sea aprobada el domingo, mandaría esta nueva iniciativa el día lunes.

«Vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. Además, para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México«, mencionó.