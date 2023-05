“Yo no soy de ellos, soy del pueblo”; Cristina Fernández acusa persecución en su contra

Cristina Fernández recordó que en 2003, su difunto esposo, Néstor Kirchner, recibió una Argentina con una enorme deuda y crisis económica.

Regeneración, 25 de mayo del 2023. En un evento masivo en la capital de Argentina, Buenos Aires, la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, se dijo perseguida por la elite argentina.

Y es que, la expresidenta de Argentina participó en un evento donde se conmemoran los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder.

De acuerdo con Cristina Fernández, la élite de su país la odie y la persigue porque ella es “del pueblo”.

“¿Por qué creen que me odian, persiguen y me proscriben? Porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser, hagan lo que hagan, me quieran matar o meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”.

Cristina Fernández recordó que en 2003, su difunto esposo recibió un país con una situación económica deplorable.

Sin embargo, del 2003 al 2007, Néstor Kirchner, y del 2007 al 2015, con ella en la presidencia, se logró dejar a los argentinos “un país mucho mejor”.

“Tampoco era Disneylandia. Me parece que aquel día cuando rendimos cuenta en esta plaza y dijimos que habíamos llegado con la deuda defaulteada y nos íbamos desendeudados”.

Sin embargo, la expresidenta recordó que durante el mandato del derechista, Mauricio Macri (2015-2019), el país se volvió a endeudar, y “por eso paso lo que paso”.

🔴 Cristina Kirchner defendió su gestión como presidenta: "Yo no soy de ellos, yo soy del pueblo"



🎙️"¿Por qué creen que me odian, persiguen o me proscriben? Porque nunca fui de ellos y no lo voy a ser, hagan lo que hagan, me quieran matar o meter presa". pic.twitter.com/10vHawZEis — IP noticias (@_IPNoticias) May 25, 2023

