14 procuradores y 27 fiscales de EE.UU. respaldan a México en demanda contra armas

250 mil armas ilegales relacionadas a Massachusetts en 10 años. México presenta alegatos sobre las prácticas negligentes de las empresas y los daños

Regeneración, 1 de febrero de 2022. El canciller Marcelo Ebrard informó que hoy se presentaron los alegatos de México en el juicio contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos así como las adhesiones a la demanda de nuestro país por parte de procuradores y fiscales.

Se trata de 14 Procuradores y 27 fiscales que respaldan la respuesta del Gobierno de México a las defensas de las empresas de armas.

Demanda

Además la Cancillería presentó, en representación del Gobierno de México, varios escritos de respuesta a las defensas interpuestas por las empresas demandadas.

Esta respuesta es parte del proceso judicial y se entregó en la fecha indicada por la Corte federal de distrito en Boston, Massachusetts

Asimismo Relaciones Exteriores explicó que en este momento la Corte no tomará ninguna determinación.

Incluso, indica que las demandadas podrán dar una contrarréplica a la respuesta de México el 28 de febrero próximo.

Boston

Por otra parte se indica que el 31 de enero de 2022, de conformidad con el calendario procesal, la Secretaría de Relaciones Exteriores sometió la réplica del Gobierno de México a las defensas que presentaron las empresas.

Esto, el pasado 22 de noviembre de 2021, después de haber sido demandadas por prácticas negligentes e ilícitas que favorecen el tráfico de armas a México.

Refuta

Además dice que el Gobierno de México refuta los argumentos de las empresas para frenar el litigio, las cuales alegan que gozan de inmunidad en contra de demandas civiles por daños.

Por ende reitera y abunda en hechos para comprobar que el Gobierno puede demandar en Massachusetts.

Y, «toda vez que existe un vínculo entre las prácticas negligentes de las empresas y los daños sufridos en territorio mexicano», precisa.

Documentos

Entre los documentos de réplica, México incluyó un reporte de expertos en derecho mexicano, el cual abona al argumento de acuerdo con el cual la ley sustantiva aplicable al caso es la de México.

Precisamente porque el daño ocurrió en territorio mexicano.

Adicionalmente, se presentó un análisis econométrico para establecer el número de armas de fuego traficadas ilícitamente a México en los últimos años.

Mismas que se vinculan con Massachusetts y con las empresas demandadas.

De acuerdo con este análisis, el número de armas producidas y distribuidas por las empresas demandadas, vinculadas con Massachusetts y traficadas ilícitamente a México, asciende a más de 250 mil en los últimos 10 años.

El Gobierno de México solicita al Juez la oportunidad de avanzar en el litigio para que en una etapa de producción de pruebas se pueda conocer información adicional.

Misma que será provista por las empresas demandadas, sobre el número de armas traficadas a México y rastreadas a Massachusetts,

Cabe resaltar que el esfuerzo del Gobierno de México para combatir el tráfico de armas ha generado apoyos considerables que legitiman esta acción como necesaria y adecuada.

Apoyos

En ese sentido, «…, diversos países, entidades gubernamentales de Estados Unidos, especialistas, organizaciones y víctimas», presentaron escritos de apoyo a México.

Además, se indica, dichos manifestaciones son en respaldo de los argumentos del Gobierno de México y para acercar información adicional a la Corte:

Procuradores

Procurador General de Massachusetts y 13 procuradores estatales más, señalan el interés de ese estado en que continúe el litigio y establecen que la ley PLCAA (Protection of Lawful Commerce in Arms) no otorga inmunidades cuando se viola una ley estatal, apoyando el argumento del Gobierno de México.



Fiscales

Por una parte en favor de México se manifestaron, el Fiscal del Distrito de S. Francisco junto 26 fiscales de distrito en ciudades de 17 estados de la Unión Americana.

Incluidos, los estados de Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia.

Mismos que elaboran sobre la relación entre tráfico de armas y aumento en la delincuencia.



Víctimas

Además se manifestaron víctimas de violencia armada, organizaciones y expertos en el tema relatan el daño que sufren las y los mexicanos por el tráfico ilícito de armas.

Incluso, se acusa que el tráfico es facilitado activamente por las prácticas negligentes e ilícitas de las empresas demandadas.

Naciones

Asimismo la cancillería resaltó que países de la región y organizaciones expertas en temas de seguridad humana en Latinoamérica y el Caribe resaltan las consecuencias negativas del tráfico ilícito de armas.



Incluso, grupos de la sociedad civil estadounidense, que pugnan por el control de armas en ese país, explican cómo el tráfico de armas constituye una afectación del orden público, una de las causas de acción de México.



Junto con ellos, expertos en Derecho estadounidense que abundan sobre los argumentos por los cuales PLCAA no tiene efectos extraterritoriales.



Y, expertos en Derecho Internacional residentes en Europa principalmente, coincidiendo con los argumentos legales del Gobierno de México sobre la aplicación de leyes en casos de daños transfronterizos.

Bicentenario

Por otra parte se indica que la presentación de esta réplica coincide con la presentación del Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario.

Hecho que resalta la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México para responder a desafíos comunes como el tráfico ilícito de armas.