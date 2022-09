A algunas personas no les gusta que las mujeres sobresalgan; Sheinbaum responde a Monreal

Claudia Sheinbaum le respondió al senador, Ricardo Monreal, sobre los señalamientos que hizo en su contra con Carmen Aristegui.

Regeneración, 6 de septiembre del 2022. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

“Hay algunas personas que no les gusta que las mujeres podamos sobresalir en algún tema”, indicó la mandataria capitalina.

Sheinbaum respondió a las criticas del legislador, quien la culpó por su distanciamiento que tiene con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria capitalina señaló en rueda de prensa que no caerá las provocaciones. Y es que, Monreal, señaló que Sheinbaum es una de las “corcholatas favoritas” del presidente.

“La verdad es que no quiero entrar yo en un debate con un compañero del partido; hay otros que quieren entrar en debate interno, a mí no me interesa entrar en un debate interno de Morena”, señaló.

Además, precisó que puede intercambiar opiniones sobre el proyecto de nación, pero no con alguien del mismo partido.

“A mí me interesa debatir sobre el proyecto de Nación, sobre el proyecto de Ciudad, con los adversarios políticos, esa es la que vale la pena porque finalmente estamos debatiendo un proyecto de Nación”.

Claudia Sheinbaum indicó que ella mantiene un respeto hacía todos los otros compañeros del partido Morena.

El lunes, Ricardo Monreal, señaló en entrevista con Carmen Aristegui, que el Gobierno de la Ciudad de México lo quiere liquidar rumbo a la presidenciales del 2024.

“Se me intrigó de que había sido el responsable de la pérdida de alcaldías en la CDMX, que yo había sido el que había perdido nueve alcaldías; y que hoy había influido para que los nueve alcaldes ganaran”.