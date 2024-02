Periodistas consideran que podrían encontrarse en riesgo tras la sustracción ilícita de datos personales del Sistema de Acreditaciones de Presidencia

Regeneración, 1 de febrero de 2024. El Gobierno de México refrenda su compromiso de garantizar la libertad de expresión y brinda acompañamiento a 50 personas periodistas, quienes consideran que podrían encontrarse en riesgo tras la sustracción ilícita de datos personales.

Esto, del Sistema de Acreditaciones de Presidencia.

Por otra parte, Gobernación indica que las y los comunicadores fueron atendidos por personal servidor público de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

Lo anterior, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Y es que se señala que mediante la instalación de un módulo de orientación e información en Palacio Nacional, se constató que ocho periodistas decidieron solicitar su incorporación al mecanismo.

Además, como parte de las acciones de acompañamiento 23 personas periodistas requirieron apoyo para iniciar una denuncia penal, por las posibles vulneraciones al tratamiento de sus datos personales.

Además, se contactó a 32 periodistas que se encuentran incorporados al mecanismo y que acuden a la conferencia mañanera.

La medida, para fortalecer el monitoreo de seguimiento y su plan de protección en caso de ser necesario.

Cabe recordar que el 26 de febrero, el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que se registró el acceso no autorizado.

Esto, a un archivo que contenía información parcial de periodistas acreditados de la fuente presidencial, y no a la base de datos actual.

Por instrucciones del presidente AMLO, el gobierno federal puso a disposición de los representantes de medios de comunicación el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP).

Y, que “va a garantizar y proteger la seguridad de quienes sientan y crean esta vulneración de datos puede afectar su seguridad o su situación personal”.

Agregó que “esta información que se extrajo ilegalmente —y que es parcial— afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos”.

Al tiempo que precisó que en la base de datos hay 309 personas, sólo de 263 había datos personales en su conjunto, es decir, 186 credenciales de elector que tenían domicilio completo.

E incluso; 63 pasaportes; uno más, ilegible; dos currículums; una licencia [de conducir] de Estados Unidos; una CURP y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración.

Y; hay cuatro personas de las que sólo aparece su fotografía, sin ningún dato más de los periodistas.

“Para que no haya ambigüedades: no se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó ilegalmente al sistema y filtró esta lista; fue una extracción ilegal desde fuera del sistema”.

Esto es, “utilizando una contraseña y un usuario. La página afectada fue alfa.gob.mx, que es una página de preproducción donde se hacen pruebas y que estaba inactiva.”

Finalmente, se indica que se notificó a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), también de Presidencia de la República, que de manera inmediata coordinó el cierre de cualquier acceso.

Y se activó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, que se aplica en las dependencias federales para casos de vulneración de información.

Además, paralelamente, se notificó al Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional (GN), dependencia que procedió a cerrar el sitio donde se alojaba la información.

Por otra parte, se indican datos para casos de personas periodistas que no cuentan con protección del mecanismo o se encuentran en riesgo de recibir alguna agresión.

Teléfono de emergencia: 55-39-58-56-29, Correo electrónico: [email protected]

Redes sociales, en X: @Mecanismo_MX y Facebook: Mecanismo de Protección Federal

Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00h.

¿Qué es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas?

Protege a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufrieron agresión, amenaza o situación de violencia por ejercer su labor.

Los tipos de agresiones considerados son física, psicológica, moral y económica, además de amenazas y hostigamientos.

