Acusan que Rusia lanzó misil balístico intercontinental a Ucrania

De confirmarse, sería el primer uso militar de misil balístico intercontinental. Ucrania no especifica tipo de ojiva ni indica que tuviera armas nucleares

Regeneración, 21 de noviembre de 2024. Agencias acusan que Rusia lanzó un misil balístico intercontinental RS-26 durante un ataque a Ucrania.

Supuestamente durante la mañana del jueves, Rusia disparó un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) contra la ciudad ucraniana de Dnipro.

Esto luego de que Kiev utilizó misiles de largo alcance suministrados por las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos.

Ucrania

Cabe destacar que los misiles balísticos intercontinentales son armas de largo alcance capaces de transportar cabezas nucleares y otras cargas explosivas a distancias superiores a los 5 mil 500 kilómetros.

Además, pueden alcanzar objetivos a una distancia máxima de 16 mil kilómetros, lo que los convierte en una de las armas más temidas a nivel mundial.

E incluso dicen que su capacidad para viajar grandes distancias en un corto período de tiempo, a velocidades que pueden llegar a 30.000 kilómetros por hora, los hace casi imposibles de interceptar durante su vuelo.

Rusia

Expertos en seguridad señalaron que, de confirmarse, sería el primer uso militar de un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés).

Esto es, armas estratégicas diseñadas para lanzar cabezas nucleares y que constituyen una parte importante de la disuasión nuclear rusa.

Cabe destacar que los funcionario de Ucrania no especificaron qué tipo de ojiva tenía el misil, ni de qué tipo de misil se trataba. No se indicó que tuviera armas nucleares.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el comunicado de la fuerza aérea ucraniana.

E incluso, portales dicen que a la pregunta al respecto de algunos periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que debían ponerse en contacto con los militares rusos.

Ukrainska Pravda, un medio de comunicación con sede en Kiev, citó fuentes anónimas que afirmaban que el misil era un RS-26 Rubezh.

Esto es, un misil balístico intercontinental de combustible sólido con un alcance de 5,800 kilómetros, según la Arms Control Association.

Pruebas

Sin embargo, se indica que el RS-26 fue probado con éxito por primera vez en 2012 y se estima que mide 12 metros de largo y pesa 36 toneladas.

Lo anterior, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y puede transportar una ojiva nuclear de 800 kilos.

Asimismo dice Ucrania que el ataque con misiles rusos tuvo como objetivo empresas e infraestructuras críticas en la ciudad de Dnipró, en el centro-este del país, dijo la fuerza aérea.

Las Fuerzas Aéreas no precisaron cuál era el objetivo del misil balístico intercontinental, ni si había causado daños.

Por otra parte, el gobernador de la región, Serhi Lysak, dijo que el ataque con misiles había causado daños en una empresa industrial y provocado incendios en Dnipró. Dos personas resultaron heridas.

Además se acusa que Rusia también disparó un misil hipersónico Kinzhal y siete misiles de crucero Kh-101, seis de los cuales fueron derribados, informó la fuerza aérea ucraniana.

En particular, «un misil balístico intercontinental fue lanzado desde la región de Astracán de la Federación Rusa».

Y es que Astracán se encuentra a más de 700 kilómetros de la ciudad ucraniana de Dnipró.

La OTAN no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Versiones

Cabe destacar que se indica que corresponsales de guerra rusos en Telegram y un responsable afirmaron que Kiev disparó el miércoles misiles de crucero Storm Shadow británicos contra la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania.

Un portavoz del Estado Mayor ucraniano dijo que no tenía información y Rusia no confirmó inmediatamente los ataques. El alcance de los daños causados no estaba claro.

El Ministerio de Defensa ruso, en su informe diario de los acontecimientos de las últimas 24 horas del jueves, dijo que las defensas aéreas habían derribado dos misiles de crucero Storm Shadow británicos.

Ataca Ucrania

Asimismo se indica que Ucrania disparó este martes misiles estadounidenses ATACMS contra Rusia después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diera luz verde.

Finalmente, Moscú ha dicho en repetidas ocasiones que el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso lejos de la frontera supondría una escalada importante en el conflicto.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también