Casa Blanca subraya relación bastante buena entre Sheinbaum y Trump

Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt reconoció los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la migración ilegal y el narcotráfico

Regeneración, 8 de abril de 2025. En redes destacan que en conferencia de prensa, la vocera de Trump, Karoline Leavitt calificó de “bastante buena” la relación entre Sheinbaum y Trump.

Cabe destacar que la portavoz respondió a una pregunta sobre un reporte de la cadena NBC en el sentido de que el gobierno de Trump considera atacar con drones a los cárteles mexicanos.

Sheinbaum

“Vi ese informe, no quiero confirmarlo desde este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura, pero te referiría al Consejo de Seguridad Nacional”.

“La relación entre la Presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena y creo que ambos líderes mundiales te dirán eso”, señaló Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca



Sobre el combate al crimen, a las drogas, “ella ha dado pasos significativos”, afirmó pic.twitter.com/MWtXTQycbI — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) April 8, 2025

Lo anterior, respondió Leavitt.

Además, en ese contexto se le preguntó: “¿Cómo es la relación entonces entre la presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”.

“Bueno, en primer lugar la relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena y creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”.

E incluso, añadió:

“El presidente ha trabajado directamente con la presidenta Sheinbaum en una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga…«

«…, o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur». “Ella ha dado pasos significativos para hacer eso”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarca de la estrategia de ejecuciones extrajudiciales en los tiempos de Felipe Calderón, "safo". pic.twitter.com/mse4U7mTwe — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) April 8, 2025

Lo anterior, dijo Leavitt y reiteró su negativa a comentar el informe de NBC.

Maravillosa

Cabe destacar que Trump calificó el pasado miércoles 19 de febrero que la presidente Sheinbaum es una “mujer maravillosa” debido a su su campaña de prevención contra el fentanilo.

Lo anterior, durante el FII PRIORITY Summit.

Y es que Trump recordó una llamada que tuvo con Sheinbaum en la que hablaron sobre los anuncios de la campaña ‘Aléjate de las drogas’.

Seguidamente, narró que Sheinbaum le remarcó que México no es un país consumidor de drogas y que esto se debe a los valores que se promueven en las familias mexicanas.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum dijo que México no está en riesgo por la FORTALEZA de nuestra economía.



Esto ante la crisis bursátil por la imposición de aranceles de Trump.



Existe una depreciación muy ligera del peso por el vínculo con el mercado estadounidense. pic.twitter.com/4tHiZAdfk3 — Juncal Solano (@juncalssolano) April 8, 2025

“Tengo muchas llamadas y nunca aprendo nada de nadie porque lo sé todo; pero hablé con esta mujer y tan pronto habló sobre su campaña dije ‘qué gran idea’».

«…, la iba a llamar para decirle eso, pero ahora no tengo que hacerlo porque seguramente está viendo (esta conferencia). Así que a la presidenta de México: Muchas gracias, se lo agradezco mucho”.

Eso dijo Trump el 19 de febrero pasado.

Trump agregó que su administración replicará la campaña contra las drogas con una inversión inicial de 100 millones de dólares.

“Vamos a gastar millones de dólares en anuncios sobre lo malo que son las drogas para que los niños no las consuman; cómo se ‘comen’ tu cerebro, cómo destruyen tus dientes, tu piel”, agregó.

🚨🇲🇽🇺🇸 #Trump promociona campaña de #Sheinbaum contra el fentanilo



En su perfil de Truth Social, el presidente de #EstadosUnidos difundió un spot del @GobiernoMX creado para evitar que jóvenes consuman fentanilo, esta versión en inglés y con subtítulos. pic.twitter.com/aBevpljKh1 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) April 6, 2025

