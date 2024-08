Alberto Fernández no podrá salir de Argentina; es investigado por violencia, esto se sabe

El expresidente Alberto Fernández es investigado por la fiscalía tras una denuncia interpuesta por la exprimera dama de Argentina, Fabiola Yañez.

RegeneraciónMx, 6 de agosto de 2024.- La exprimera dama de Argentina, Fabiola Yañez, ha presentado una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia física y acoso. En respuesta, un juez ha dictado varias medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país mientras continúan las investigaciones.

Yañez, quien reside en España, testificó este martes mediante videoconferencia ante el juez federal Julián Ercolini.

El juez se puso en contacto con Yañez en junio después de descubrir mensajes que mencionaban situaciones de violencia durante la instrucción de otro juicio en el que Fernández está involucrado y donde se revisaron mensajes enviados a su ex secretaria.

Inicialmente, Yañez declaró que no deseaba presentar una denuncia y, dado que se trataba de un presunto delito de lesiones leves, la Justicia no pudo actuar de oficio y el caso fue archivado. No obstante, Yañez cambió de opinión y finalmente el proceso judicial se ha iniciado.

El juez Ercolini, encargado de la denominada causa de los seguros, ha ordenado a Fernández que mantenga distancia de su ex esposa como parte de las primeras medidas. No obstante, el caso podría trasladarse al ámbito de la justicia ordinaria y salir del fuero federal.

Alberto Fernández, quien anteriormente había criticado al juez acusándolo de una supuesta persecución política, ha negado las acusaciones en una primera declaración al diario ‘La Nachón’. “Es todo falso”, afirmó, confiando en que podrá probar su inocencia ante la Justicia.

