Alcaldesa Osorio denuncia red de corrupción y extorsión en Tlalpan

Alcaldesa Gaby Osorio presenta decenas de denuncias ante la Fiscalía. Extorsiones hasta de 100 mil pesos. Mordidas al tamaño de negocios en Tlalpan

Regeneración, 22 de noviembre de 2024. Gaby Osorio, Alcaldesa de Tlalpan ante la Fiscalía de la Ciudad de México actos de corrupción y extorsión en administración anterior.

Y es que Osorio hizo un llamado a la ciudadanía y apoyarla denunciando si es que han sido víctimas de ilegalidades.

Cabe destacar que se refrió a hechos realizados por la administración anterior de Alfa González del sector PRD del PRIAN.

Así, la Alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, denunció el 21 de noviembre una red de extorsión y corrupción que operaba en la administración pasada.

Mismo que afectaba principalmente a comerciantes y ciudadanos.

A través de un mensaje publicado en redes sociales y en el portal oficial de la alcaldía, la funcionaria destacó que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.

Esto, para restaurar la confianza en las instituciones locales.

🔴¡NO MÁS CORRUPCIÓN EN TLALPAN!



Vecinas y vecinos, hoy les comparto una denuncia importante: durante la administración pasada, operó una red de corrupción que extorsionaba a comerciantes con clausuras discrecionales, expedientes fantasmas y pagos ilegales.

Denuncia Osorio

Por otra parte, Gaby Osorio detalló que durante el gobierno anterior, funcionarios crearon expedientes falsos, clausuraron negocios de forma discrecional.

Además que pidieron «mordidas» para retirar sellos de clausura y exigieron pagos mensuales a los locatarios a cambio de permitirles operar.

«Todo esto lo tenemos documentado y ya hemos presentado las denuncias correspondientes», afirmó la alcaldesa.

ES UN HONOR ESCUCHARLES EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 🌞



Hoy dialogamos con productores de Parres El Guarda para fortalecer la agricultura local. Además, atendimos temas prioritarios como el retiro de autos abandonados, la regularización del comercio informal y mejoras en servicios…

Además, indicó que en el proceso de entrega-recepción, la alcaldesa detectó irregularidades, incluyendo funcionarios que exigían hasta 100 mil pesos para retirar sellos de clausura.

E incluso, pagos mensuales transferidos a cuentas personales, aunque las carpetas seguían abiertas.

205 expedientes inventados específicamente para extorsionar a comerciantes.

“La corrupción era un sistema bien estructurado donde el monto de las mordidas dependía del tamaño y giro de los negocios”, subrayó Osorio.

Denuncias ante la Fiscalía

Desde que asumió el cargo, la alcaldesa y su equipo informó que han presentado denuncias ante la Fiscalía de Servidores Públicos.

Al tiempo que reiteró su compromiso de garantizar que estos actos no queden impunes. «En mi gobierno no habrá extorsión, el gobierno está para servir, no para servirse», afirmó.

Gabriela Osorio llamó a la ciudadanía para que denuncien si fueron víctimas de estas prácticas.

«Tu participación es clave para que estos funcionarios enfrenten todo el peso de la ley», concluyó.

Por último la mandataria de Tlalpan señaló que con estas acciones, su gobierno reafirma su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Esto es, buscando construir una alcaldía más justo y digno para todos en Tlalpan.

INFORME DE LABORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ⚖



Hoy asistí al tercer informe de labores del magistrado @MagRafaelGuerra , donde destacó importantes avances en justicia digital y defensa de los derechos de las mujeres.



En el marco del 25N Día Internacional de la Eliminación…

