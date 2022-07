Alfredo Adame defiende al esposo de Yrma Lydya diciendo que es un caballero

Mediante un video en su canal de Youtube Suéltalo Aquí, Alfredo Adame recordó que Jesús “N” lo contactó en 2018 porque quería ayudarlo a su campaña política y desde ahí se hicieron amigos

Regeneración 12 julio 2022. El actor Alfredo Adame defendió a Jesús “N”, presunto feminicida de la cantante de regional mexicano Yrma Lydya.

Incluso, Adame contó que el hombre le ofreció ayudar para meter a la cárcel a Gustavo Adolfo por difamarlo pero del no quiso.

Alfredo Adame indicó que desde que conoció a Jesús “N” nunca puso un arma sobre la mesa ni lo escuchó que se expresara a tratara mal a una mujer.

También dijo que era un hombre con mucho dinero pero nunca le dio un “consejo mafioso” o algo que pudiera meterlo en problemas.

Sobre la cantante Yrma Lydya, Adame contó que nunca la conoció a pesar de que iba a la casa del abogado.

«Lo que me llamó la atención es que la segunda vez que fui de repente me dijo ‘Alfredo no sabes la empatía que siento por ti porque a mí me ha pasado con las mujeres lo mismo que a ti, me han robado, me han engañado, me han mentido, me han usado’”, recordó Adame.