Anulan condena por delitos sexuales contra Harvey Weinstein

Tribunal de apelaciones ordena nueva juicio contra Weinstein el poderoso productor de Hollywood sentenciado a 16 años por violación y agresión sexual

Regeneración, 25 de abril de 2024. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló este jueves la condena por delitos sexuales contra Harvey Weinstein, el poderoso productor de Hollywood cuya caída se convirtió en un símbolo del movimiento #MeToo.

Así, el tribunal, por 4 votos contra 3, ordenó un nuevo juicio, indica CNN.

Weinstein favorecido

“Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso”.

Así dice el fallo, escrito por la jueza Jenny Rivera sobre el caso Weinstein.

“El tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones”.

Seguidamente, agrega, “así como sobre numerosas acusaciones de mala conducta que retrataban al acusado bajo una luz altamente perjudicial. El efecto sinérgico de estos errores no fue inofensivo”.

En la cárcel

Cabe destacar que Weinstein, de 72 años, está recluido en el Correccional Mohawk de Rome (Nueva York); según el Departamento Estatal de Correccionales y Supervisión Comunitaria.

También fue condenado el año pasado en Los Ángeles a 16 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual.

Ayer estaba leyendo sobre el caso de Harvey Weinstein, y de como es que sus genitales fueron expuestos en la corte porque el area interna del pene y el muslo donde sus testículos se insertaron quirúrgicamente para tratar una infección bacteriana conocida como gangrena Fournier, pic.twitter.com/0Ah0rZKmwa — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 30, 2022

Fiscalía contra Weinstein

“Haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver a juzgar este caso, y seguiremos firmes en nuestro compromiso con las supervivientes de agresiones sexuales”.

Así declaró Emily Tuttle, subdirectora de comunicaciones y asesora principal de la Fiscalía del Distrito de Manhattan.

🎥"Que nos narráramos por millones con #MeToo y #Cuéntalo y que ellos no hayan hecho nada es tan doloroso"



Entrevista de Virginia P. Alonso, directora de @publico_es, a la periodista Cristina Fallarás en 'Habitación Propia'.



👉Puedes verla completa aquí: https://t.co/y44Rk6p8Ib pic.twitter.com/4k4NroHfRK — Público (@publico_es) April 23, 2024

Por otra parte, se indica que en Nueva York, Weinstein fue declarado culpable en 2020 de acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado, y fue condenado a 23 años de prisión.

Y es que los cargos que dieron lugar a las condenas se basaron en los testimonios de Miriam Haley y Jessica Mann.

Por su parte, Haley declaró que Weinstein le practicó sexo oral a la fuerza en 2006 en su apartamento de Manhattan, y Mann testificó que la violó en 2013 durante lo que describió como una relación abusiva.

Váyanse a la verga, ¿cómo que anularon la condena de Harvey Weinstein? Chinga tu madre 'justicia'. Bien dicen que es ciega; y en su balanza, en lugar de equilibrio y equidad es : dinero e influencia. #MeToo pic.twitter.com/idbjvXJWnj — Omen │ Cristian Elizalde (@omen_raw) April 25, 2024

Además, otras tres mujeres testificaron durante el juicio como testigos de “malos actos anteriores; ya que los fiscales trataron de demostrar que Weinstein tenía un patrón de abuso.

Finalmente, se indica que cada una de estas mujeres dijo que Weinstein utilizó su influencia en Hollywood para aprovecharse de ellas cuando eran jóvenes y esperaban entrar en la industria del cine.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado