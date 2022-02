Alfredo Adame está saliendo con una exparticipante de ‘Enamorándonos’

El actor Alfredo Adame fue visto saliendo de un evento de lucha libre en compañía de una exparticipante de ‘Enamorándonos’

Regeneración, 22 de febrero de 2022. Alfredo Adame, quien ha sido señalado de ser violento y misógino, fue captado en compañía de una mujer durante una función de lucha libre.

Esta situación llamó la atención debido a que Alfredo Adame ha declarado en diversas ocasiones que prefiere «estar solo que mal acompañado» tras las experiencias amorosas de su pasado.

Sin embargo, tal parece que la opinión del actor cambió tras ser visto y hasta fotografiado con una exparticipante del reality show ‘Enamorándonos‘.

De acuerdo con información publicada en la revista TVNotas, la mujer de nombre Magaly Chávez está dándole una oportunidad a Adame para conquistarla.

Durante una entrevista con la revista mencionada, Magaly Chávez explicó que está saliendo con Alfredo Adame desde hace dos meses pero que se conocen desde hace cinco luego de que ella saltara a la fama en ‘Enamorándonos’.

«Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas»