Amenazas a diputado del PRI que votará en favor de reforma eléctrica

Diputado Aymsa Dimas hace responsable de amenazas contra el y su familia a dirigente nacional del PRI y también a Ciro Gómez Leyva por campaña de odio

Regeneración, 14 de abril de 2022. El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que anunció que votará en favor de reforma eléctrica de AMLO denunció amenazas y campaña de odio en contra de su persona y de su familia.

Por medio de su cuenta de Twitter Carlos Miguel Aysa Dimas responsabilizó directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno de agresiones en su contra.

A todos los vendepatrias que me han ofendido y amenazado por teléfono, les recuerdo que antes de ser político soy un hombre de grandes principios morales, algo que todos ustedes desconocen ¡Viva México! ¡Viva el presidente de México! pic.twitter.com/SSbFOpCKt2 — Carlos Miguel Aysa Damas (@AysaDamasJr) April 14, 2022

PRI

-«Hago responsable a Alejandro Moreno de lo que pueda pasarle a mi familia y así como mi integridad», señaló el diputado Aysa en Twitter.

Además señaló que: «Hago responsables a todos y todas aquellas personas que iniciaron una campaña de desprestigio hacia mi persona».

Y después está la masa ignorante que solo defiende los intereses creados. pic.twitter.com/syMfLb20G9 — Carlos Miguel Aysa Damas (@AysaDamasJr) April 14, 2022

Por otra parte el diputado del PRI Aysa Dimas también señaló una campaña de odio en su contra y también directamente señaló a Ciro Gómez Leyva.

-» A Ciro Gómez Leyva también usted por fomentar y promover el odio».

Al respecto acotó que «las redes sociales no deben ser un arma sino un medio de comunicación».

Tolerante

Temo por la vida de mi familia y la mía.



De niño crecí admirando a Luis Donaldo Colosio, ahora comprendo perfectamente que las acciones de los verdaderos hombres pueden generar odio hacia el mismo sector arcaico y antipatriotico. pic.twitter.com/jKXp5yZGn8 — Carlos Miguel Aysa Damas (@AysaDamasJr) April 14, 2022

En este sentido, el representante popular del PRI dijo que dicha campaña en su contra no quedará sin consecuencias.

Y es que por medio de su cuenta de Twitter Aysa señaló de corrupto y delincuente al dirigente nacional del PRI.

Este es el verdadero problema en México, los medios de comunicación sin escrúpulos que sólo buscan golpetear la estabilidad del país, es urgente que le pongamos un alto a esos mentirosos de @CarlosLoret y compañía. https://t.co/CMNQxxV2G0 — Carlos Miguel Aysa Damas (@AysaDamasJr) April 14, 2022

-«He sido tolerante hasta el límite», señaló el legislador en primer término.

Al tiempo que acusó que «el corrupto y delincuente presidente del PRI, el innombrable de Alejandro Moreno me llame Judas o traidor a la patria, no quedará sin consecuencias».

Vaya, el carnicero del sindicato de luz y fuerza, hablando de mierdas.



¿Dónde estaba la calidad moral cuándo traicionabas al país haciendo negocios con el huachicol?



Mezquino. https://t.co/N83yhAzRIz pic.twitter.com/65IHdkws2j — Carlos Miguel Aysa Damas (@AysaDamasJr) April 14, 2022

Esto «por cualquier medio, él será primero de muchos».

-«Ustedes no se miden en las ofensas yo no me mediré en las respuestas, advertidos están», señaló el hasta ahora legislador del PRI.