AMLO alista mudanza a Palenque, rifará su reloj entre comunicadores

AMLO señaló que en la mudanza van como 160 libros para investigación sobre la vida de México prehispánico “y no hay muchas fuentes documentales”

Regeneración, 6 de septiembre de 2024. AMLO anunció que se llevará a su finca de Palenque, Chiapas, 160 libros de texto de Palacio Nacional una vez que termine su sexenio y entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

“Ya empezamos (la mudanza), hasta los últimos días viviré en Palacio Nacional, pero ya empezamos, yo ya empecé a ver lo de mis libros los que me voy a llevar a Palenque”.

Esto es, “la bibliografía básica me voy a llevar unos 160 con eso tengo para tres años”.

AMLO a Palenque

Seguidamente, explicó “porque es una investigación que tiene que ver sobre la vida de México prehispánico y no hay muchas fuentes documentales”.

Por otra parte reveló el contenido de su investigación

“El primer libro, después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Y no van a ser cosas de lo contemporáneo”.

Y dijo, además, “voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”.

Reloj

Por otra parte, AMLO ofreció regalar por medio de una rifa, un reloj de su propiedad:

“Todos los que han venido que agarren su número, nada más los que han estado desde el principio en las mañaneras, que se han desmañanado”, dijo AMLO sobre su reloj.

Lo anterior, el próximo 30 de septiembre un reloj a los reporteros que asistieron estos seis años a la conferencia matutina.

“Ya también tomé una decisión para ustedes porque tengo otro (reloj) no tan bueno como este, tengo otro. Sí, lo vamos a rifar aquí entre ustedes el último día si me lo aceptan”.

Asimismo, aseguró que “se lo entrego aquí, aquí lo sacamos el último día”.

Dinero

Cabe destacar que durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que no usa un reloj con un valor de 120 mil pesos, como se ha viralizado en redes sociales.

“Me enteré hace una semana, aunque ya tiene tiempo, los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, no, no, no”.

Además, expresó: “Voy a aprovechar para decir porque esa marca vale 120 mil pesos ese reloj”.

“Pero me usan a mí, me usan desde algún tiempo y sale una revista. Me usan para hacer publicidad, una marca”.

Y es que en conferencia de prensa matutina AMLO detalló que su reloj es marca Momentum y un amigo se lo obsequió hace seis años.

“Es de lo que hablábamos, de la autoridad moral, de la congruencia, porque no se puede luchar por una transformación si no se actúa con rectitud”, señaló.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también