Reglas y ética en elección 2027, Sheinbaum enviará carta a Morena

No es llegar al poder por llegar al poder. Lo más importante es la Transformación del país que se viene construyendo. Todos debemos dar ejemplo: Sheinbaum

Regeneración, 9 de abril de 2025. La presidenta de México reveló que enviará una carta al partido Morena con relación a las elecciones de 2027 afin de tener reglas claras y compromiso ético.

Además, recordó que lo central es la cuarta transformación, esto, desde Palacio Nacional durante las Mañaneras del Pueblo del 8 de abril.

Sheinbaum

A pregunta expresa sobre el próximo periodo electoral, la presidenta señaló:

«Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada».

Por ejemplo, «ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular».

Además, recordó que en la Constitución las medidas contra el nepotismo electoral son hasta 2030.

«…, la presidenta de Morena planteó que, en el caso de Morena, sería en el 2027; pues yo creo que eso ya debería de aprobarse, ¿no?».

Seguidamente, Sheinbaum dijo: «No es ninguna orden. Ninguna. No. Es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, de ciertas reglas que tiene que poner Morena».

Esto «para que nadie se adelante a nada, eso yo creo que es importante», puntualizó.

Pensamientos

Entonces, «lo he pensado, ahora lo hago público, creo que no se lo había platicado a nadie, pero creo que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena».

Es decir, «para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 2027″.

Entonces, «hay que poner reglas; hay que recordar la ética de nuestro movimiento».

Para nosotros no es llegar, no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder; «para nosotros lo más importante es la Transformación del país que se viene construyendo».

«Todos debemos dar ejemplo», sentenció.

En las asambleas siempre digo que hay tres, por lo menos tres —hay muchos más— principios del Humanismo Mexicano.

Mismos «que nos marcan a quienes somos militantes de esta forma de pensamiento y gobernantes», aseguró.

Principios Sheinbaum

Esto es, indicó, “Por el bien de todos, primero los pobres”, que es una frase de una profundidad enorme, porque es justicia social, es fraternidad y es un modelo económico en sí mismo, esta frase.

Las otras dos son frases de Benito Juárez.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, que lo que dice es, cero corrupción y que debemos comportarnos en la justa medianía».

«…, y que para nosotros el dinero no es la felicidad; que luchamos porque todos los mexicanos y mexicanas tengan lo indispensable para vivir felices, pero no es el consumismo el que nos va a llevar a la felicidad».

Y la otra: “Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”, que también es de Juárez.

Al tiempo que acotó:

«Creo que hoy resuelve el Tribunal Electoral, para que podamos seguir hablando de “Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”, para el Poder Judicial también».

Detalles

Cabe destacar que la prensa preguntó si en su carta incluiría sanciones en Morena.

«Eso no me corresponden, las sanciones no me corresponden a mí. Las sanciones partidarias le corresponden a la Comisión de Honestidad y Justicia».

Esto, ni como sugerencia: «No me meto en eso».

«Yo, mi opinión personal es que, como una militante, una modesta militante con licencia, es que nuestro movimiento debe:

Poner reglas para todas las elecciones que se vienen en adelante y que todo mundo se ajuste a estas reglas.

Y, 2. La ética del militante y del gobernante de la Cuarta Transformación, que es algo que nos debe distinguir siempre,

«Porque, además, a eso nos comprometimos. Y nosotros ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos al pueblo», dijo Sheinbaum, presidenta de México.

