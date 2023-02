AMLO celebra que Cuauhtémoc Cárdenas se deslinde de conservadores

Cuauhtémoc Cárdenas envió carta pública en el que indica que no es convocante ni mucho menos a Punto de Partida. AMLO respeta mucho a Cárdenas

Regeneración, 1 de febrero. AMLO celebró que Cuauhtémoc Cárdenas no forma parte de convocantes a conservador Punto de Partida.

Y es que el ingeniero Cárdenas hizo publico su deslinde de este grupo conservador por medio de una carta.

AMLO

-«Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. No sabía pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando».

Y, explicó: «Entonces cuando me preguntan yo respondí de la manera en que ustedes saben.«

Cárdenas

Cabe destacar que los periodistas preguntaron en la Mañanera si AMLO tenía buena relación con Cuauhtémoc Cárdenas.

-«Si, lo respeto mucho, porque es precursor del movimiento. Nosotros llegamos a la presidencia para impulsar la transformación con el apoyo de millones de mexicanos».

Además, aseveró que: «No es un asunto de un solo hombre, es de millones. Fue un proceso que se fue dando, se fue decantando».

Por otra parte, sobre la agrupación conservadora AMLO dijo:

-«Si todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices. Toleraron la corrupción que impera el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México».

Seguidamente el presidente interrogó: «¿Qué puede decir Narro? Si fue rector y luego lo mandaron de delegado del PRI a Ecatepec para hacer fraude, fue matraqueo, fue el que acuñó la frase de los ninis».

-«Y es el que sigue de cacique en la UNAM poniendo y quitando rectores. ¿Qué alternativa puede significar Narro y otros, la mayoría de ellos?», inquirió.

Además el presidente dijo que coindice con Cárdenas sobre la necesidad del debate político en México.

Debate

Así para AMLO los conservadores «...están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México».

-«Nada más imagínense, el general Cárdenas fue presidente de México y no militarizó al país, ayudó a campesinos y obreros, recuperó los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros».

Seguidamente agregó fue un presidente popular, patriota, y dos veces secretario de la Defensa. Entonces cuál militarismo? señaló AMLO.

Cuauhtémoc

-“En el caso particular de ‘Punto de partida’, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe».

Lo anterior dijo Cuauhtémoc Cárdenas en un comunicado público.

Asimismo dijo que nada tiene que ver «en su formulación y en el ulterior desarrollo”.

Incluso Cárdenas señala:

-“En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración que, a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más».

Y subrayó: «Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexicolectivo”.

-“Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país», aseguró Cárdenas.

Precisamente este el punto que AMLO señala como coincidencia con el ingeniero.

Además, destacó que «con estas ideas en mente, he tratado de alentar, dentro de mis posibilidades, la elaboración de diferentes propuestas”.

Podrido

Finalmente como se sabe a “Mexicolectivo” se han sumado viejos políticos de la oposición y exfuncionarios públicos de los Gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y, como es evidente dicho grupo intentó capitalizar la figura de Cárdenas, pero les duró poco el gusto.