Respetuosa carta de AMLO a Biden, México no se vende, señala

AMLO subraya que México es independiente, soberano y digno. No es una colonia. Buena relación con EE.UU sin sumisiones. México es de los mexicanos

Regeneración, 2 de agosto de 2022. El presidenta AMLO enviará carta a Joe Biden por quejas sobre el tema de los energéticos que se han presentado en el contexto del tratado México, Canadá y Estados Unidos, T-MEC.

Y es que AMLO planteó que posteriormente dará a conocer el contenido de la carta a Biden, para cuidar la relación Bilateral.

–«Primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea bueno en la relación», dijo el presidente en la conferencia Mañanera.

Al tiempo que acotó: «pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia porque México es un país independiente, libre, soberano», dijo.

AMLO

Así el presidente señaló que la diferencia es sobre la interpretación de nuestra soberanía estratégica.

-«…, podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo”, subrayó.

Sin embargo, AMLO señaló: » Y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México… pero nada de eso se equipara con la soberanía», la dignidad de nuestro pueblo.

Así expresó:

-«Para decirlo de manera sencilla: México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen».

Y remarcó: «Eso no tiene precio, no hay arreglo que valga, como el querer conciliar principios, eso no se puede”.

Vecindad

Desde luego AMLO subrayó que las relaciones binacionales han sido en un pie de igualdad y que velará siempre una buena vecindad.